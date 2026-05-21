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    首頁 > 國際

    美陸戰隊日本富士山試射海馬士 火力可涵蓋台海嚇阻中國

    2026/05/21 01:17 國際新聞中心／綜合報導
    美國陸戰隊20日在日本著名的富士山麓靶場，透過高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）發射車試射十幾枚火箭彈。（美聯社）

    美國陸戰隊20日在日本著名的富士山麓靶場，透過高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）發射車試射十幾枚火箭彈。（美聯社）

    美國陸戰隊20日在日本著名的富士山麓靶場，透過高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）發射車試射十幾枚火箭彈。這項演習旨在維持美軍對海馬士系統的操作熟練度，對太平洋地區而言更具意義。

    美聯社報導，海馬士是一款安裝於軍用卡車後方的發射系統，可迅速從掩蔽處駛出並發射火箭，隨即快速轉移至新陣地，以躲避敵方的反砲兵火力。隨著無人機在戰場上大量普及，靜態陣地變得更易受打擊，這種被稱為「打了就跑」（shoot and scoot）的戰術，也隨之變得愈發重要。

    美軍已在伊拉克與阿富汗部署過該系統。美國中央司令部（CENTCOM）近日更指出，在對伊朗的首波攻擊中也使用海馬士，發射可精準命中數百英里外目標的新型導引火箭。

    這對太平洋地區而言更具意義，因為美國正尋求嚇阻中國可能侵略台灣的行動。若將搭載最新型飛彈的海馬士系統部署於日本或鄰近島嶼，其火力範圍將涵蓋台灣與中國大陸之間的台灣海峽目標。

    不過，海馬士一般多配備較短程的火箭彈；而此次在距離東京約2小時車程的美軍富士營（Camp Fuji）所進行的演習，僅使用無實彈裝藥的訓練彈。

    這是富士營第二次進行海馬士系統測試，演習過程與日本自衛隊密切協調。基於安全考量，演習期間也暫時封閉一條位於火箭發射點與落彈區之間的公共道路。

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