挑古巴獨立紀念日進一步施壓 美司法部起訴前總統勞爾卡斯楚

美國司法部20日針對20年前人道救援飛機遭擊落事件，對古巴前總統勞爾．卡斯楚提起刑事告訴。（路透檔案照）

就在美國總統川普揚言要入侵古巴之際，美國司法部計畫20日起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raúl Castro），此舉適逢古巴的獨立紀念日。

美國《國會山莊報》（The Hill）的姊妹電視網「NewsNation」證實，司法部計畫起訴卡斯楚；路透則報導，起訴書已正式提交。

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美國若將同為古巴革命偶像人物的勞爾．卡斯楚起訴，將是川普政府對古巴施壓的重大升級。川普政府形容古巴共產政權腐敗且無能，要求有所改變。

佛羅里達州南區檢察官預定20日下午召開記者會，代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）也將出席。記者會將「與表揚（在美流亡古巴人組織）『救援同胞』（Brothers to the Rescue）罹難者的儀式合併舉行」。

1996年，4名男子在駕駛飛機搜尋可能試圖逃離古巴的難民時，遭當時由卡斯楚領導的古巴軍方擊落而喪生，其中3人為美國公民。

現年94歲的卡斯楚已於2018年卸下總統職務，但美國仍視其為古巴實質領袖。

透過起訴卡斯楚，美國正在奠定類似逮捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動基礎。馬杜羅也是先在美國法院遭起訴後，才被美軍特種部隊進入其宅邸抓捕。

古巴尚未對美國的起訴威脅做出直接回應，但古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）上週在「金磚國家」外長會議中說，儘管遭到美國禁運、制裁及揚言動武，古巴仍持續在主權之路上進行其社會主義發展。

目前仍不清楚卡斯楚與古巴將面臨何種處置。川普政府1月起加強對古巴施壓，企圖迫使哈瓦那屈服。美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）上週與古巴官員會面，傳達談判大門不會無限期敞開的訊息。

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