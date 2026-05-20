伊朗革命衛隊：24小時內已准26艘船隻通過荷莫茲海峽

伊朗精銳革命衛隊海軍今天表示，過去24小時內，他們已允許包括油輪在內的26艘船舶通過荷莫茲海峽。（路透）

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍今天表示，過去24小時內，他們已允許包括油輪在內的26艘船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，自美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動攻擊以來，伊朗基本上封鎖了這條全球至關重要的能源運輸通道。

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儘管雙方已達成停火協議，但伊朗自4月13日起仍持續遭美國海軍封鎖。伊朗方面堅持，凡是通過該水道的船隻，都必須獲得伊朗武裝部隊的許可。

伊朗革命衛隊海軍在社群平台X上發文指出：「過去24小時內，共有26艘船隻通過荷莫茲海峽，其中包括油輪、貨櫃船及其他商用船隻。」

貼文中還說，這些船隻是在「與伊斯蘭革命衛隊海軍進行協調並由其提供安全保障」後通過。

韓國今天表示，一艘韓國油輪已順利通過荷莫茲海峽，這標誌著自中東戰爭以來，首次有韓國籍船隻通過該水道。

伊朗18日宣布正式成立波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority, PGSA），這是一個專責管理該水道交通的新機構。

伊朗上週曾表示，「30多艘船隻」已獲准通過，其中包括部分中國船隻。

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