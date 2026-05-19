日閣員訪中遭冷處理！矢板明夫：要讓「支持台灣的人」不孤單

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志15日出席在上海召開的APEC部長級會議，為中日關係惡化後，首次有日本閣員訪中。（彭博資料照）

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志15日到中國上海出席亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議，是近來中日關係惡化後首次有日本閣員訪中，但僅出席第一天會議，未與其他與會國官員單獨會談。日本資深媒體人矢板明夫指出，中國刻意冷淡黃川田、冷淡日本，主因是日本首相高市早苗拒絕在台灣問題上退讓；面對東北亞局勢日趨複雜，核心仍聚焦台海，而台灣要做的就是「讓支持台灣的人不孤單」。

矢板明夫18日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，北京近日高規格接待了美國總統川普，紅毯、會談、晚宴，所有場面都做足，刻意向世界展示中美關係再度回到「大國對大國」舞台，中國仍是美國不能忽視的對手；然而幾乎同一時間，到訪中國的日本內閣成員黃川田仁志，卻受到了完全不同的待遇。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫表示，黃川田仁志訪中本來可以創造日中關係稍微破冰的機會。但是中國方面沒有安排任何雙邊會談。黃川田除了出席國際會議，沒有其他行程，當天就返回了日本。矢板明夫說，這絕不是偶然，而是中國的「政治表演」。

矢板明夫指出，黃川田畢業於松下政經塾，是高市早苗的學弟；去年4月，他曾陪同高市訪問台灣；在今天的日本政壇，他也被視為高市身邊的重要心腹之一。矢板明夫分析，此次中國刻意冷落黃川田，表面上是對一位日本閣員冷處理，實際上是「做給高市看的」。北京想傳達的訊息是，只要高市政權在台灣問題上不退讓，中國就不會給日本好臉色。

矢板明夫提及，值得關注的是，川普剛離開北京，在空軍一號上馬上就打電話給高市，兩人通話約15分鐘。川普向高市說明了訪中內容，雙方也確認日美同盟堅定不移，並同意在印太局勢上保持密切溝通。這個畫面非常有象徵意義，說明了日美之間的戰略信任，並沒有被中國撬動。

矢板明夫強調，中國非常擅長分化。對美國擺出「大國對大國」姿態，卻對日本採取冷處理、施壓、羞辱等方式，目的是挑起日本內部矛盾。可是，今天的日本已經不是過去那個「只會看中國臉色的日本」，中國的態度反而讓日本社會更加看清楚北京的真面目。

矢板明夫直言，接下來東北亞的「棋局」還會更加複雜。高市預定19日訪問南韓；幾乎同一時間，俄羅斯總統普廷也將訪問北京。美國、中國、日本、俄羅斯、南韓等關鍵角色都有動作，東北亞的大國博弈正在展開。

矢板明夫補充，台灣不能只看熱鬧，這些外交動作的背後，核心仍然是台海，是第一島鏈，是自由世界能不能守住印太秩序。他說，中國冷落黃川田，除了做給高市看，也是做給台灣看，北京想讓大家覺得，只要靠近台灣，就要付出代價。

矢板明夫強調，台灣需要做的，就是「讓支持台灣的人不孤單」。台灣應該更積極和日本、美國、南韓等民主夥伴合作，加快國防改革，強化民防與社會韌性，把自己變成印太安全網中不可或缺的一環，成為能影響局勢的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法