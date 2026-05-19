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    首頁 > 國際

    美古緊張升高！ 古巴總統警告：若美國動武將「血流成河」

    2026/05/19 08:22 即時新聞／綜合報導
    古巴總統狄亞士–卡奈（左）週一（18日）表示，若美國對古巴採取任何軍事行動，將導致「血流成河」的局面。 （法新社）

    古巴總統狄亞士–卡奈（左）週一（18日）表示，若美國對古巴採取任何軍事行動，將導致「血流成河」的局面。 （法新社）

    古巴與美國近來緊張關係急遽升高。古巴總統狄亞士–卡奈（Miguel Diaz-Canel）週一（18日）表示，若美國對古巴採取任何軍事行動，將導致「血流成河」（bloodbath）的局面。

    綜合外媒報導，在古巴總統發表上述言論前，美國新聞網「Axios」引述機密情資指出，古巴取得超過300架軍事無人機，並在近期開始討論鎖定關達那摩灣（Guantanamo Bay）美軍基地、船艦或佛羅里達州西島（Key West）的攻擊計畫。

    對此，古巴表示，美國是在捏造理由，為可能的軍事干預鋪路。

    狄亞士–卡奈在X平台發文表示：「古巴不構成威脅。」他警告，若美國對古巴採取任何軍事行動，將引發「血流成河」局面，並對區域和平與穩定造成難以估量的後果。

    古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）也表示，古巴和世界上任何國家一樣，依據《聯合國憲章》與國際法，面對外來侵略時擁有正當自衛權。他並批評，企圖攻擊古巴者正利用虛假藉口為行動辯護。

    川普政府近來持續對古巴共產政權加強施壓，官方週一宣布，制裁11名古巴官員，包括古巴通訊部長與多名軍方高層，該國主要情報機構古巴情報總局（Directorate of Intelligence, DI）也被列入制裁名單。

    另外，《路透》上週引述美國司法部消息人士報導，美國檢方計畫起訴94歲的前古巴領導人勞爾・卡斯楚（Raúl Castro），指控他涉及古巴1996年擊落人道組織飛機事件。報導稱，若屬實，將代表川普政府對古巴施壓大幅升級。

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