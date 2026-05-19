川普盯著北極？紐時爆美密商無限期駐軍格陵蘭 抗中俄染指

紐約時報披露，美國、格陵蘭及丹麥談判代表，一直在華府就格陵蘭的未來舉行祕密協商。美方提出的條件包括無限期駐軍條款、投資否決權、自然資源合作，以及軍事擴張等。圖為美國副總統范斯與其妻子烏沙。（路透檔案照）

在過去4個月裡，來自美國、格陵蘭，以及掌控格陵蘭外交事務的丹麥談判代表，一直在華府就格陵蘭的未來舉行祕密協商。紐約時報披露，美方提出的條件包括無限期駐軍條款、投資否決權、自然資源合作，以及軍事擴張等。

報導指出，這些談判原本旨在為美國總統川普威脅要以軍事手段奪取格陵蘭的言論提供一條退路，以緩解一場可能導致北大西洋公約組織（NATO）破裂的危機。然而，格陵蘭領袖對目前提出的方案感到憂心，因為美國企圖在這座北極島嶼上扮演更重要的角色。

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他們更擔心，一旦與伊朗的衝突降溫，川普會將矛頭重新對準他們。部分格陵蘭政治人物甚至在日曆上圈出需要保持警惕的日期：6月14日，即川普的生日，以及7月4日美國獨立紀念日。

紐時透過對華府、哥本哈根和格陵蘭官員的採訪展開調查，發現以下內幕：

無限期駐軍條款：美國正試圖修改一項長期軍事安排，以確保美軍能夠無限期留駐格陵蘭，即使格陵蘭未來走向獨立亦然。這一概念基本上是一項「永久條款」，格陵蘭人對此非常反感。

投資否決權：美國已將談判推向軍事以外的領域，希望對格陵蘭境內任何重大投資協議擁有實質否決權，以抵制俄羅斯和中國等競爭對手。格陵蘭與丹麥對此表示強烈反對。

自然資源合作：美國正與格陵蘭討論自然資源方面的合作。當地蘊藏豐富的石油、鈾、稀土和其他關鍵礦物，儘管其中大部分都深埋在格陵蘭的冰層之下。

五角大廈推進軍事擴張：美國戰爭部正迅速推進軍事擴張計畫，近期更派遣一名陸戰隊軍官前往格陵蘭南部的納沙斯瓦哥（Narsarsuaq），實地考察二次世界大戰時期的機場、港口，以及可供美軍進駐的地點。

美國國務院和丹麥官員鮮少透露這些談判的內容，而這場談判正由國務卿魯比歐（Marco Rubio）的主要顧問之一尼德漢（Michael Needham）主導。

報導指出，自今年1月川普以維護美國國家安全為由，威脅佔領格陵蘭以來，談判代表已在華府會晤約5次。雖然川普最終做出讓步，且隨後轉向專注於伊朗衝突，但白宮已表明他對格陵蘭仍保持濃厚興趣。

熟悉討論內容的官員表示，格陵蘭、丹麥和美國代表希望達成一項能讓川普接受的協議。這些說法表明雙方仍有相當大的分歧。格陵蘭官員擔憂，美方提出的條件如此苛刻，簡直是對其主權的重大侵害，但格陵蘭領袖認為自己在這場談判中幾乎沒有籌碼，正被迫做出讓步。

知情官員透露，美國正推動建立嚴格的審查機制與否決權，以確保俄羅斯或中國無法取得任何重大的基礎設施或資源交易。儘管中國距離北極圈有數百英里之遙，但北京在該地區日益活躍，此前也曾試圖插足格陵蘭。

2018年，一家中國國有企業成為在格陵蘭興建幾座新機場的主要競爭者，其中一座位於伊盧利薩特（Ilulissat），每年有數千名遊客前往該地觀賞冰山。在美國官員施壓丹麥介入後，格陵蘭最終選擇一家丹麥公司。

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