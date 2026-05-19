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    首頁 > 國際

    美眾院「台灣連線」深夜發聲明：確保台灣盡快取得軍武與必要支援！

    2026/05/19 00:29 即時新聞／綜合報導
    美眾院「台灣連線」共同主席貝拉（左起）、斯坦頓、迪亞斯-巴拉特、巴爾。（彭博、美聯社，本報合成）

    美眾院「台灣連線」共同主席貝拉（左起）、斯坦頓、迪亞斯-巴拉特、巴爾。（彭博、美聯社，本報合成）

    美國眾議院跨黨派組織「台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus），於台灣時間18日深夜發布聲明，疾呼川普政府盡速加強台灣強化威懾力，美國會將確保台灣能夠獲得其所需的防衛能力與支持。

    上週川習會結束後，美國總統川普受訪公開稱他尚未決定是否批准140億美元的對台軍售案，還說這對美中談判來說是個「很好的籌碼（negotiating chip）」，引發台灣憂慮。

    值此之際，美眾院台灣連線共同主席貝拉（Ami Bera，民主黨）、斯坦頓（Greg Stanton，民主黨）、迪亞斯-巴拉特（Mario Diaz-Balart，共和黨）、巴爾（Andy Barr，共和黨）發布聲明，肯定台灣立法院日前通過的國防特別預算，「這有助於增強台灣自我防衛能力以及強化威懾力量。我們也鼓勵立法院繼續努力，全力支持台灣重要的國防需求，向國際清楚表達台灣已經做好萬全準備，堅定捍衛民主體制。」

    「同時，美國國會會持續加速交付台灣已經採購的重要防衛系統，並持續支持未來的對台軍售案。這週，美國眾議院外交委員會通過『豪豬法案』（PORCUPINE Act），我們對此也表示肯定。這個法案能有效處理對台軍售交貨延誤的問題，加速運送台灣急需的防衛裝備。身為眾議院台灣連線的共同主席，我們將繼續努力，確保台灣可以盡快取得防衛所需的裝備與各項必要支援。」

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