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    首頁 > 國際

    廣西柳州18日晚間又強震 規模深度完全相同震央極近

    2026/05/19 00:26 中央社
    中國廣西柳州繼18日凌晨0時21分發生規模5.2的淺層強震後，當晚9時44分又發生規模同為5.2的淺層強震，且這兩次地震的震源深度都同樣只有8公里，震央也極為接近。圖為柳南區地震後倒塌的建築物景象。（法新社）

    中國廣西柳州繼18日凌晨0時21分發生規模5.2的淺層強震後，當晚9時44分又發生規模同為5.2的淺層強震，且這兩次地震的震源深度都同樣只有8公里，震央也極為接近。圖為柳南區地震後倒塌的建築物景象。（法新社）

    中國廣西柳州繼18日凌晨0時21分發生規模5.2的淺層強震後，當晚9時44分又發生規模同為5.2的淺層強震，且這兩次地震的震源深度都同樣只有8公里，震央也極為接近。而據官方通報，凌晨的地震已造成至少2人死亡、1人受傷，58棟民宅受損。

    根據中國地震台網公布資訊，柳州18日晚間的強震震央是在北緯24.37度，東經109.26度。而凌晨的強震震央則是在北緯24.38度，東經109.26度，兩處震央極為接近。

    至於晚間的地震是否造成進一步災情，目前中國官方尚未通報。

    根據廣西壯族自治區應急廳發布數據，截至18日中午，柳州凌晨的強震已造成2人死亡、1人受傷。而據不完全統計，凌晨的強震共造成58棟民房出現不同程度受損。此外，柳州環城高速公路靠近震央的一處路段，已因地震造成土石崩塌而完全中斷，處於封閉狀態。

    柳州凌晨強震後，中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已啟動國家地震災害4級應急響應，並派遣工作組緊急趕赴當地，指導抗震救災工作。

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