不是沒拴緊！四川16歲女玩高空鞦韆墜崖慘死 調查結果超毛......

中國一名女孩到四川省瑪瑙岩體驗高空鞦韆發生意外墜落，許多遊客目睹遺體吊掛空中的驚悚畫面。（圖翻攝自微博）

位於四川廣安下轄華鎣市的「瑪琉岩探險公園」，本月3日下午發生一起驚悚的死亡事故，一名16歲女遊客在體驗一項名叫「瀑布鞦韆」的高空項目時，疑似安全裝備鬆脫，自高空墜落狠狠撞擊岩壁慘死。事發後，該公園隨即宣布停業，經過約半個月的調查，出事原因竟然不是外界普遍猜測的裝備沒綁緊，真相令人頭皮發麻。

綜合中媒報導，瑪琉岩瀑布景區屬溪流河谷地形，瀑布落差達168公尺，大約有56層樓的高度，瀑布旁設有高空鞦韆設施，民眾可從高點一躍而下體驗空中擺盪的感覺。

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這起憾事曝光後，網傳影片中有人驚慌喊著「繩子沒拴緊」，但工作人員並未停下，緊接著繩索就脫落導致她掉了下去，撞擊山崖身亡。外界一度猜測可能與安全裝備未繫牢或繩索鬆脫有關，不過華鎣市應急管理局宣稱，影片中的喊聲並非女遊客本人，而是周圍人的聲音，初步調查也指出事故直接原因並不是外界所稱的「沒拴緊」。

事發後約莫半個月，最新調查結果出爐。據華鎣市應急管理局說法，該高空設施正常運作流程，是遊客在平台穿戴好全套裝備後，必須隨著滑輪結構滑動到懸崖邊的「預設安全位置」，此時現場員工才能按下釋放開關，讓遊客隨著鞦韆繩順利在空中安全擺盪。但事發當天，女遊客剛被推出平台後，就出現安全繩與脫鉤器脫鉤的情況，墜落位置下方正好有突出的岩壁。初步調查認定，因員工臨場處置不當，承重滑輪結構尚未滑到安全位置，釋放開關就提前鬆開，導致女遊客墜落後撞上岩壁。

據了解，涉事高空項目的營運業者為重慶探險營戶外拓展有限公司，業者在安全管理、員工培訓與隱患排查方面存在問題，而且還發現業者未落實必要的安全生產教育與培訓，部分教練甚至未通過繩索基礎技能培訓。目前，瑪琉岩探險公園及涉事公司均已被責令停業，涉事企業事故責任人員已依法刑拘。

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