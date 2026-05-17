為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    前白宮文膽：美國MAGA族群破8成支持保護台灣、承認台灣獨立！

    2026/05/17 20:37 即時新聞／綜合報導
    台美關係受到關注。（彭博）

    台美關係受到關注。（彭博）

    美國總統川普13日至15日訪問中國，疑美、疑川論又開始吵得沸沸揚揚。前白宮演講撰稿部主任（負責領導白宮西廂的文膽團隊）蒂森（Marc Thiessen）近日丟出一份數字，指稱川普「MAGA」（Make America Great Again）理念的支持者，是最挺台灣的族群，有破8成認為美國應該要幫助台灣抵禦中國入侵，甚至支持美國正式承認台灣為獨立國家。

    作為川普堅定支持者的蒂森，本月16日在X平台引用雷根總統基金會與研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute）2023年底發布的「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）數字，顯示美國民眾有77%認為「美國幫助台灣對抗中國侵略」至關重要，進一步細分黨派支持者，MAGA共和黨人更是高達83%的人支持。

    蒂森指出，MAGA共和黨人有75％支持美國派兵協防台灣；72％贊成美國劃設禁航區，必要時甚至擊落中國軍機；63％願意支持美軍直接派出地面部隊幫助台灣；84％支持美國正式承認台灣是一個獨立國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播