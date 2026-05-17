前白宮文膽：美國MAGA族群破8成支持保護台灣、承認台灣獨立！2026/05/17 20:37 即時新聞／綜合報導
台美關係受到關注。（彭博）
美國總統川普13日至15日訪問中國，疑美、疑川論又開始吵得沸沸揚揚。前白宮演講撰稿部主任（負責領導白宮西廂的文膽團隊）蒂森（Marc Thiessen）近日丟出一份數字，指稱川普「MAGA」（Make America Great Again）理念的支持者，是最挺台灣的族群，有破8成認為美國應該要幫助台灣抵禦中國入侵，甚至支持美國正式承認台灣為獨立國家。
作為川普堅定支持者的蒂森，本月16日在X平台引用雷根總統基金會與研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute）2023年底發布的「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）數字，顯示美國民眾有77%認為「美國幫助台灣對抗中國侵略」至關重要，進一步細分黨派支持者，MAGA共和黨人更是高達83%的人支持。
蒂森指出，MAGA共和黨人有75％支持美國派兵協防台灣；72％贊成美國劃設禁航區，必要時甚至擊落中國軍機；63％願意支持美軍直接派出地面部隊幫助台灣；84％支持美國正式承認台灣是一個獨立國家。
MAGA Republicans are more pro-Taiwan than any group polled: 83% percent believe it is important for the U.S. to defend Taiwan against Chinese aggression.— Marc Thiessen （@marcthiessen） May 16, 2026
