川習會川普未評台灣議題 美官員：符合戰略模糊政策

美國總統川普在台灣議題上，未對習近平做出任何承諾。（法新社）

美國總統川普近日到訪中國後回程受訪表示，他與中國國家主席習近平舉行會談期間，在台灣議題上未對習近平做出任何承諾。美國官員表示，這符合美方長期以來的戰略模糊政策。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story with Martha MacCallum）中表示，「我認為總統說得一清二楚，未來將維持現狀。每一次對台軍售，中華人民共和國都會極力反對。」

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川普（Donald Trump）15日告訴記者，在台灣議題上，他沒有對習近平做出任何承諾，並表示他很快會針對一項140億美元對台軍售案做出決定，強調必須先與「目前治理台灣的人」談話。

瓦爾茲表示，川普在川習會期間對台灣議題三緘其口，「符合我們長期以來的戰略模糊政策」。他補充說：「我的意思是，的確有一種觀點認為，如果你直接透露或告訴中國我們不會介入，反而可能助長其野心。所以，這關乎維持台海穩定與和平。」

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