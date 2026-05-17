國企承建的上海京東大樓歪掉！官方稱鷹架變形惹禍 中國網友不信

中國網友16日發布影片爆料，中國電商巨擘京東集團在上海興建的總部大樓突然「歪」了，整棟大樓出現明顯傾斜，已緊急停工。不過，承造該大樓的企業和官方對大樓「歪」掉的解釋，引發中國網友質疑。（網路影片截圖）

有中國網友16日發布影片爆料，中國電商巨擘京東集團在上海興建的總部大樓突然「歪」了，整棟大樓出現明顯傾斜，已緊急停工。不過，承造該大樓的企業和官方對大樓「歪」掉的解釋，引發中國網友質疑。

網傳影片（https://v.ifeng.com/c/8tCOhRkR63h）顯示，上海普陀區1處工地正在興建的大樓「歪」了，大樓樓體明顯傾斜，像是即將垮塌的樣子。這棟大樓是京東集團的上海總部，工程由國企中建八局（中國建築第八工程局公司）承建。

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「京東上海總部大樓『歪』了」的影片在網路上引發關注。上海廣播電視台旗下的網路新聞媒體 《看看新聞》報導，這棟興建中的大樓頂部鷹架已經發生傾斜，現場大門緊閉，施工方的工作人員表示，目前已停止施工，相關負責人正在調查現場。

承建該工程的中建八局經理謝愛文解釋，大樓「歪」了，是由於建造平台爬升架的爬爪鬆脫，造成部分鷹架的外架扭曲變形，對大樓主體結構沒有造成影響。‌‌該經理指出：「是鷹架造成的原因，外架可能有一邊那個變形了，造成把它拉裂了，樓沒問題。現在暫停施工，看把鷹架怎麼整改。」

公開資料顯示，京東上海總部位於上海市普陀區，毗鄰上海西站，總建築面積約22萬平方公尺，包括1棟高180公尺的超高層辦公大樓、1棟高55公尺的人才公寓、1棟6層大型商業綜合體和4棟獨棟商業體，1棟暨南大學文物保護建築也將遷移擴建。

「京東上海總部大樓『歪』了」 的話題17日被推上熱搜。當天，上海普陀區建設工程安全品質監督站發布通報稱，16日下午5點15分，普陀區富平路中建八局承建的一處在建工地的1台造樓機的外架出現異常，外側鋼網片出現變形，初步判斷主體結構無異常，現場無人員傷亡。目前，涉事工地已停工，事故原因調查和後續處置正在進行中。

不過，許多中國網友對於官方的解釋表示質疑：「鷹架都弄不好，樓更蓋不好了」、「解釋有千百種，就是不提責任」。還有網友表示，京東上海總部大樓「歪」是不祥之兆，「預示京東要歪了」。

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