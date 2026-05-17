基輔挨轟死傷慘重 烏600架無人機全面報復俄14州

17日拍攝的畫面顯示，遭烏克蘭無人機夜襲的俄國克拉斯諾戈爾斯克市的住宅大樓，有幾戶人家明顯受損。（路透）

俄羅斯當局17日表示，烏克蘭在過去一整夜發射近600架無人機進行夜襲，莫斯科州與俄國西部的貝爾哥羅德州（Belgorod）各有3人與1人死亡。據信此為烏克蘭報復俄羅斯日前大舉攻擊基輔並造成重大死傷。

根據俄國國防部，在這場俄烏開戰後最大規模之一的烏國無人機攻擊行動中，俄國防空部隊一整夜在全俄各地擊落556架無人機，破曉後又再擊落30架；相較於此前來襲的烏國無人機通常是數十架，這回攔截的無人機數量明顯大增，而且在出現在俄國14個州，以及從烏國手中搶來的克里米亞半島、黑海地區與亞速海地區，其中又以首都莫斯科週遭受創最重。

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莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）在即時通訊軟體Telegram上發文說，1名婦女因無人機擊中民宅而死亡，另有1人受困瓦礫堆；另外還有2名男子死亡。伏洛比約夫說：「（俄國）防空部隊（17日）凌晨3點起一直在逐退針對首都地區的大規模無人機攻擊」，並稱這波襲擊還造成4人受傷，以及基礎建設被攻擊。

在莫斯科市，當局稱防空系統徹夜攔截80多架無人機，有12人受傷。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社群媒體上發文說，無人機殘骸墜地處有輕微損失；其中1次攻擊導致1家煉油廠附近工地的建築工人受傷，但煉油廠的生產沒有中斷，有3棟民宅大樓受損。

至於在與烏國接壤的貝爾哥羅德州的舍別基諾區（Shebekino），1輛卡車在烏國無人機夜襲中被打中，1名男子死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基15日誓言對俄羅斯進行更多報復攻擊，以回應俄國14日對烏國首都基輔發動造成24死50傷的攻擊。在此同時，烏克蘭空軍17日表示，俄羅斯在從16日晚間開始的一整夜發射287架無人機，其中279架已遭其攔截。

民眾17日在俄國首都莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克市的1棟住宅大樓前，仰望這棟遭烏克蘭無人機夜襲的大樓的受損情況。（路透）

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