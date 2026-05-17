美軍5萬兵力待命 紐時：白宮評估突襲伊朗核設施

美國海軍「林肯號」航空母艦打擊群部署於中東周邊海域。根據《紐約時報》報導，美軍目前在中東維持逾5萬兵力待命，五角大廈正評估包含突襲伊朗核設施在內的多項軍事選項。（圖取自美國海軍網站）

美國總統川普15日結束訪中行程返抵華府，目前正就是否重啟對伊朗軍事行動進行決策。根據《紐約時報》披露，五角大廈已擬定包含重啟空襲與特種部隊行動在內的多項軍事選項，但川普尚未做出最終決定。川普在空軍一號受訪時則證實，他已拒絕德黑蘭最新提出的和平提議，並稱若不滿意提議開頭，「就直接扔掉」。

報導指出，五角大廈幕僚正評估是否重新啟動代號「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動。若川普決定打破目前談判僵局，美軍除了可能恢復對伊朗軍事與基礎設施的空襲，也評估派遣特種部隊進入伊朗境內。

請繼續往下閱讀...

其中一項高風險方案，鎖定伊斯法罕（Isfahan）核設施內的高濃縮鈾庫存。美軍官員透露，這類行動可能需要特種部隊進入地下設施，同時由大批地面部隊建立外圍警戒線，以避免與伊朗部隊爆發近距離衝突。

第82空降師與陸戰隊待命 美軍保留升級選項

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本週在國會聽證會表示，五角大廈已具備「必要時升級」的作戰計畫，但同時也保留撤軍與恢復常態部署的選項。

目前美軍在中東部署兵力超過5萬人，包括2支航空母艦打擊群、10餘艘驅逐艦與大量作戰飛機。報導指出，約2000名隸屬第82空降師的傘兵與5000名陸戰隊員，目前已部署至中東區域待命。若白宮批准突襲核設施方案，這批部隊可能負責核設施周邊的安全控制與支援任務。

兩名匿名中東官員則向《紐時》透露，美軍與以色列軍方近期正進行停火以來最大規模的聯合作戰準備，最快可能於下週恢復對伊朗的攻擊行動。

《紐時》指出，美國情報部門認為，伊朗目前已重新取得大部分飛彈基地與地下設施的運作能力，並修復荷姆茲海峽周邊33處飛彈基地中的30處。這些設施可能對通過荷姆茲海峽的美國軍艦與油輪構成威脅。

伊朗方面也已針對美方動向發出警告。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群平台表示，伊朗武裝部隊已準備好回應任何侵略行動，並稱「世界將會感到驚訝」。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）日前在參議院表示，軍方目前仍持續為文職領導層保留一系列軍事選項，相關部隊將維持目前警戒狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法