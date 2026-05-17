為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普訪中對習近平過於「恭維」？前美駐中大使：過頭了

    2026/05/17 16:50 即時新聞／綜合報導
    15日的中南海茶敘結束後，川普和習近平在花園交談。（路透）

    15日的中南海茶敘結束後，川普和習近平在花園交談。（路透）

    川習14至15日的會面，兩人一舉一動均備受全球關注。雖然川普在訪中後宣稱此行成果豐碩，但在部分專家眼裡，認為川普在中國的款待下軟化了視角。對此，前美國駐中國大使伯恩斯更覺得川普「過頭了」，讓美國在川習會中看起來成為弱勢方。

    前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）接受美國公共電視台（Public Broadcasting Service）的訪問，訪問中被問到對於川普給此次訪中行程高度評價的看法。伯恩斯認為，川普想要表現禮貌是可以理解的，但他在訪中過程熱情稱讚習近平是「偉大的領導人」、「與習近平正在建立非常棒的關係」有點過頭。

    伯恩斯表示，習近平是下令對美國經濟發動攻擊的領導人，且中國的軍隊也正試圖在印太地區超越美國。川普這樣過度的讚美及在中國的循規蹈矩、演講讀稿，在中國人眼裡，彷彿是乞求，讓中國顯得強大，美國反而顯得軟弱。

    伯恩斯憂心，川普過於熱情的舉動，對美國不是件好事。

    前美國駐中國大使伯恩斯。（彭博）

    前美國駐中國大使伯恩斯。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播