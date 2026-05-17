川普訪中對習近平過於「恭維」？前美駐中大使：過頭了

15日的中南海茶敘結束後，川普和習近平在花園交談。（路透）

川習14至15日的會面，兩人一舉一動均備受全球關注。雖然川普在訪中後宣稱此行成果豐碩，但在部分專家眼裡，認為川普在中國的款待下軟化了視角。對此，前美國駐中國大使伯恩斯更覺得川普「過頭了」，讓美國在川習會中看起來成為弱勢方。

前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）接受美國公共電視台（Public Broadcasting Service）的訪問，訪問中被問到對於川普給此次訪中行程高度評價的看法。伯恩斯認為，川普想要表現禮貌是可以理解的，但他在訪中過程熱情稱讚習近平是「偉大的領導人」、「與習近平正在建立非常棒的關係」有點過頭。

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伯恩斯表示，習近平是下令對美國經濟發動攻擊的領導人，且中國的軍隊也正試圖在印太地區超越美國。川普這樣過度的讚美及在中國的循規蹈矩、演講讀稿，在中國人眼裡，彷彿是乞求，讓中國顯得強大，美國反而顯得軟弱。

伯恩斯憂心，川普過於熱情的舉動，對美國不是件好事。

前美國駐中國大使伯恩斯。（彭博）

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