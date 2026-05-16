與美合作幹掉「伊斯蘭國二當家」 奈及利亞證實了

奈及利亞總統提努布16日證實，已與美軍聯手在查德湖盆地擊斃IS高層要員。圖為提努布14日在盧安達的論壇上發言。（路透）

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）與軍方16日證實，已與美軍在非洲查德湖盆地的聯合行動中，擊斃伊斯蘭教遜尼派武裝激進組織「伊斯蘭國」（IS）的全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki）。

美國總統川普稍早已宣布，提努布隨後發表聲明說，奈美兩軍密切合作，進行大膽、重擊IS成員的聯合行動。

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川普與提努布都說，明努基是在15日到16日的夜襲中被擊斃；川普並未透露美奈聯合行動的地點，提努布則說，又名阿布-麥諾克（Abu-Mainok）的明努基，是在「（美奈聯軍）攻擊位於查德湖盆地（Lake Chad Basin）的據點時，與他的幾名副手一起被擊斃」。

查德湖是非洲中西部的淡水湖，位於奈及利亞、尼日、查德和與喀麥隆交界處，鄰近明努基的出生地奈及利亞波諾州。

奈及利亞國防部則說，明努基是IS資深領導人、全球最活躍的恐怖分子之一，以及是在媒體運作、經濟作戰，以及武器、爆裂物與無人機的研發製造相關事宜上，指導奈及利亞境外的IS團體的行動戰略人物；明努基之死，是除掉IS在全球各地協調與指揮的關鍵節點。

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