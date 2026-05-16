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    首頁 > 國際

    訪中不只談貿易！胡采蘋揭：川普真正目的是「這國」

    2026/05/16 18:19 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（左）訪問中國期間，與中國國家主席習近平（右）參觀天壇。（路透）

    美國總統川普（左）訪問中國期間，與中國國家主席習近平（右）參觀天壇。（路透）

    美國總統川普日前再度踏上中國土地，與中國國家主席習近平展開「川習會」。對此，財經網紅胡采蘋認為，川普去中國的真正原因不是單純談貿易這麼簡單，而是希望中國不要再援助伊朗。

    胡采蘋今日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，川普去中國的真正原因是希望中國不要再援助伊朗，帶企業家團同行只是壯大聲勢。認為美中雙方要進行任何貿易，都不需要元首親自見面，一直有各種經貿機制可以互動。

    胡采蘋表示，伊朗、委內瑞拉本來就是中共扶植的勢力，「怎麼可能不援助？」一旦不援助，習近平就只剩自己了。現在普廷都被烏克蘭反打，俄羅斯今年大賣黃金，金正恩連南韓都不統一了，自行宣布獨立。習近平不給伊朗軍火錢財繼續撐著，那就只剩他自己，他在心中可能還覺得自己是「孤勇者」。

    她直言，所以這個會面根本不可能有實質結果，川普一開始就不應該去中國，他低估了習近平對他的恨。除非送上台灣，不然不可能有結果。胡采蘋說，川普連北半球背面的伊朗都不放過了，怎麼可能放掉可以水下直奔加州的台灣，「耍再多花槍也沒有用，你終究還是要打伊朗」。

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