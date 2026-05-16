用盡心機？川普落坐陷落矮人一截 習近平沙發疑遭「動過手腳」

習近平15日在中南海接待美國總統川普時，雙方座椅的高度引發討論。（美聯社）

中共總書記習近平的身高始終成謎。14日舉行的川習會，美國總統川普和習近平兩人的身高差再次成為網友討論焦點。不僅如此，又有網友發現，15日在中南海茶敘中的畫面，發現川普落坐明顯矮習近平一截。詭譎畫面讓網友直呼「中共用盡心機」。

綜合外媒報導，眼尖的網民發現，在15日的中南海茶敘上，兩人坐在沙發上時，身高比習近平高10公分的川普，坐下竟然比習近平矮了一大截。畫面中顯示，習近平坐姿挺直，肘部明顯比沙發扶手高出一大截，只有雙手落在扶手上，而川普則是整個身子都窩在沙發中。過程中川普疑似一度用雙手支撐扶手，試圖擡高身體，但當他再次坐下，沙發坐墊又很快陷下去。畫面給人一種「領導給下屬訓話」之感。

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網友對此表示，「沙發墊子肯定是特製的，習近平坐的沙發明顯高過川普的沙發，而川普比習近平高近10公分，中共在這些細節上處處用盡心機。」詭譎的畫面也引來大票網友議論，其他網友稱「墊這麼高，習近平都快踩不到地了」、「屁股墊高了，包子一直扶著手柄又是什麼操作？」、「中國就只會在小地方做怪，認為自己贏了然後滿足自己，妥妥的阿Q心態」。

不過也有其他貼文稱，是川普自行把座位上的坐墊移除。該則貼文寫道：「中國國家主席精確到以公分計算，在川普的椅子上放了一個小坐墊，好讓兩人看起來一樣高。川普要求把坐墊拿掉，結果導致坐著時，看起來比中國大陸國家主席還矮。」

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