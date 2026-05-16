為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    用盡心機？川普落坐陷落矮人一截 習近平沙發疑遭「動過手腳」

    2026/05/16 16:34 即時新聞／綜合報導
    習近平15日在中南海接待美國總統川普時，雙方座椅的高度引發討論。（美聯社）

    習近平15日在中南海接待美國總統川普時，雙方座椅的高度引發討論。（美聯社）

    中共總書記習近平的身高始終成謎。14日舉行的川習會，美國總統川普和習近平兩人的身高差再次成為網友討論焦點。不僅如此，又有網友發現，15日在中南海茶敘中的畫面，發現川普落坐明顯矮習近平一截。詭譎畫面讓網友直呼「中共用盡心機」。

    綜合外媒報導，眼尖的網民發現，在15日的中南海茶敘上，兩人坐在沙發上時，身高比習近平高10公分的川普，坐下竟然比習近平矮了一大截。畫面中顯示，習近平坐姿挺直，肘部明顯比沙發扶手高出一大截，只有雙手落在扶手上，而川普則是整個身子都窩在沙發中。過程中川普疑似一度用雙手支撐扶手，試圖擡高身體，但當他再次坐下，沙發坐墊又很快陷下去。畫面給人一種「領導給下屬訓話」之感。

    網友對此表示，「沙發墊子肯定是特製的，習近平坐的沙發明顯高過川普的沙發，而川普比習近平高近10公分，中共在這些細節上處處用盡心機。」詭譎的畫面也引來大票網友議論，其他網友稱「墊這麼高，習近平都快踩不到地了」、「屁股墊高了，包子一直扶著手柄又是什麼操作？」、「中國就只會在小地方做怪，認為自己贏了然後滿足自己，妥妥的阿Q心態」。

    不過也有其他貼文稱，是川普自行把座位上的坐墊移除。該則貼文寫道：「中國國家主席精確到以公分計算，在川普的椅子上放了一個小坐墊，好讓兩人看起來一樣高。川普要求把坐墊拿掉，結果導致坐著時，看起來比中國大陸國家主席還矮。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播