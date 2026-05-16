川習還是哥倆好？BBC曝3迎賓細節大變：已不見8年多前超規格熱情

圖為習近平邀川普參觀中南海。（路透）

美國總統川普日前再度踏上中國土地，與中國國家主席習近平展開受矚目的「川習會」。距離川普上一次訪華已相隔約8年半，外媒《BBC》特別盤點此次中方接待川普的三大禮賓細節，指出雖然川普仍享有極高禮遇，但8年多前獨有的「超規格熱情」早已不復見。

細節一：接機規格

《BBC》報導指出，各國接待川普的禮儀已成「顯學」，包括南韓送金冠複製品、日本送高爾夫球桿。而這回川普抵達北京，中方派出國家副主席韓正接機，規格雖高於一般國家元首，但相較於8年半前由掌控外事權力的政治局委員楊潔篪接機，韓正雖具正國級身分，但職務偏向禮儀性。接機人選從「有實權」的副國級換成「享待遇」的正國級，伴隨的是實權含量的下降。

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細節二：「國事訪問+」去掉了那個「+」

2017年川普首次訪華時，中方大張旗鼓打出「國事訪問+」口號，在常規程序外特別增設軟性文化活動。當時川普下機不到40分鐘就直奔故宮，與習近平夫婦茶敘，超過一百年未曾演出的故宮古戲台特地重新開張，上演了「梨園春苗」、「美猴王」、「貴妃醉酒」等戲劇，整個活動長達4個小時，習近平夫婦全程陪同，在中國外交接待史上實屬罕見。

然而這次行程，官方只提「國事訪問」，那個象徵情感加碼的「+」字與額外文化活動悄然消失。雖然習近平14日仍親自陪同川普參觀天壇約半小時，規格依舊高於其他西方元首，但行程已被精簡到最核心的常規環節。專家分析，北京已認清盛大場面無法阻止川普隨時變臉，因此「不再刻意加碼」。

細節三：私人感的退場

報導指出，這次最顯著的變化在於「私人溫度」的冷卻。這回川普沒有第一夫人梅蘭妮亞同行，中方第一夫人彭麗媛也未現身，讓整場訪問少了許多家庭互動的噱頭。回顧8年半前，川普還在茶敘時拿出平板電腦，向習近平夫婦炫耀外孫女背誦《三字經》的影片，此次川普僅帶了兒子與兒媳同行，與中方互動寥寥無幾。

報導指出，雖然兩國元首互動趨冷，但國宴上仍暗潮洶湧。美國貿易代表格里爾成為中方官員交談的核心，國防部長董軍也與美方國防部長赫格塞斯密談不斷；已被邊緣化的馬斯克則成了雷軍等中方人士的「合影吉祥物」。最耐人尋味的是，曾遭中國政府制裁的美國國務卿盧比歐在晚宴等待期間幾乎被中方人員「全場冷落」，只能孤零零站著等待領導人入場。

《BBC》總結，美國在中國的外交關係中依舊佔據特殊位置，隆重的排場是為了迎合與安撫川普，以降低公開交鋒的風險，但中方那種近乎傾盡全力的熱情，終究是獨屬於2017年的歷史了。

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