川普證實擊斃IS二號人物 發文諷：行蹤早被我們摸透

美國總統川普週五（15日）宣布，在美軍與奈及利亞武裝部隊的聯合行動中，成功擊斃了恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）的二號首領阿爾-米努基（Abu-Bilal al-Minuki）。（美聯社）

美國總統川普週五（15日）宣布，在美軍與奈及利亞武裝部隊的聯合行動中，成功擊斃了恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）的二號首領阿爾-米努基（Abu-Bilal al-Minuki）。

據《路透》（Reuters）報導，川普在社群平台「Truth Social 」發文證實，「在他親自指示下，美軍與奈及利亞軍隊成功將這名全球最活躍的恐怖份子消滅。」川普並未透露行動的具體地點，但他指出，「阿爾-米努基曾以為能躲藏在非洲，卻不知美方早已掌握其行蹤。」

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根據美國聯邦公報（U.S. Federal Register）紀錄，阿爾-米努基為奈及利亞籍，早在2023年拜登政府時期，就被美方列為「全球恐怖分子」。

川普過去曾多次批評奈及利亞政府未能保護基督徒免受伊斯蘭武裝分子侵害，但在此次成功擊斃極端首領後，他對奈國的協助表達了謝意。對此，奈及利亞政府則強調，安全部隊的打擊對象是所有攻擊基督徒與穆斯林的武裝團體，不存在宗教歧視。

為了遏制伊斯蘭國等恐怖組織在西非擴張，美軍自去年12月起開始對奈及利亞境內的極端分子實施打擊。華府目前已派遣無人機部隊及約200名官兵進駐奈國，提供訓練與情報支援。

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