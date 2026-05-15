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    首頁 > 國際

    川普偷看習近平「小本本」畫面曝 網笑：做了太監們不敢做的事

    2026/05/15 17:23 即時新聞／綜合報導
    川普被目擊在晚宴中，偷看習近平桌上的文件。（圖翻攝自@itsnotsatire）

    川普被目擊在晚宴中，偷看習近平桌上的文件。（圖翻攝自@itsnotsatire）

    川習會14日於中國北京正式落幕，晚間在人民大會堂進行國宴。國宴上的一段影片在網路瘋傳，畫面中川普趁著習近平不在位置期間，打開放在桌上的文件，看了幾秒後隨即闔上。畫面曝光引發熱議。

    綜合外媒報導，川習會在昨（14日）結束後，川普訪團與中方在人民大會堂進行國宴。有人士截錄畫面指出，川普竟趁習近平離開座位時，翻閱習近平留在桌上的文件。此舉也被一旁的美國國務卿盧比歐全程目睹，但一聲不吭。

    影片曝光後，引發網友討論。有網友想起先前胡錦濤在中國共產黨全國代表大會閉幕會上，拿習近平資料來看被請離場，直呼「川普做了一件太監們不敢做的事」。也有網友表示「地球上唯一敢動小習筆記本的狠人」、「老川指紋被拿了」。

    不過，因為該文件上方還印有美國總統徽章，網友們猜測可能是川普的演講稿或菜單。也有網友直言，習近平也不可能將筆記放桌上，通常都會寫自己衣服中的小筆記本，且內容必定是中文，笑說「重點是...他看得懂中文嗎？」。

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