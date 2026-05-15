川習會》中官媒高調炒作台灣、白宮隻字未提 學者：川普當場「已讀不回」

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。（記者叢昌瑾攝）

為期兩天的「川習會」落幕，中國官媒新華社通稿將台灣議題擺在最顯著位置，習近平親口警告台海處理不好「兩國就會碰撞甚至衝突」，但白宮會談摘要對台灣議題隻字未提。國策研究院今（15）日下午舉辦「川習會與台美中關係」座談會，多位學者一致研判，習近平大費周章把台灣議題塞進峰會中心，川普的回應卻是「OK I hear you, Next item（好我聽到了，下一題）」、「打在棉花上面」、「已讀不回」，凸顯北京押寶台灣議題卻撲了個空。國策研究院副院長郭育仁更以硬數據指出，川普第一任4年對台軍售總額達183億美元、是歷任美國總統之最，第二任不到一年半累計又逾310億美元，「台灣是籌碼」一說在基本事實面前不攻自破。

高碩泰：習近平強硬提台灣 川普「OK I hear you」零回應

前駐美大使、國策研究院資深顧問高碩泰指出，川普這趟北京行可說是「雙手被綁著去參加這個會議」，右手被國內的通膨、經濟、政治氛圍與期中選舉壓力綁住；左手則被俄烏戰爭、波灣戰爭、荷姆茲海峽與伊朗等外在環境約束。「但是川普他有個本事就是化逆勢為順勢，因為他個人的歷練、商人背景，他絕不示弱。」

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針對台灣議題，高碩泰指出，即使在高峰會的開場，習近平用「建設性戰略穩定關係」來定調，用很強硬的語氣來提到台灣的問題，對川普來講就是OK I hear you。他直言，我們看到他事後沒有任何的新聞聲明，對於台灣問題美方沒有任何的回應，也就是說，尊重地主的開場白，OK I hear you，Next item，下一題。

高碩泰並指出，川普此行真正的亮點，是身後排站著「金光閃閃十幾個身價超過一兆美金的CEO、董事長、執行長」，這就是川普要做的，要秀給北京看，「這就是我的經濟、我的科技、我的市場實力。」他直言，當北京想把美中關係「定調、定錨」時，川普想的卻是怎麼拿到更多的訂單、做到更多的生意，雙方的優先順序事實上南轅北轍。

董立文：川普被問及台灣轉身就走 當場「已讀不回」

亞太和平研究基金會執行長董立文點出更具畫面的場景：會後川普與習近平在天壇散步，媒體一問起台灣，川普一聽到台灣，轉身就走，當場「已讀不回」。他認為這就是他對習近平談台灣時的態度，「你只要談台灣，他根本不理你，假裝沒聽見」。

董立文進一步戳破中方的敘事戰：「新華社講的那些內容陳腔爛調，2023年在舊金山的拜習會就是講這句話，2024年在利馬的拜習會劃了4條紅線還是講這些話。我懷疑習近平有沒有真的這麼說，我認為習近平沒有當面向川普提4條紅線，他不敢，是中共那些媒體在那邊炒作4條紅線。」

董立文強調，這次最值得注意的是美中兩國的宣傳戰提早開打，會議還沒結束，新華社就有通稿出現談台灣，後面白宮馬上就提供會談摘要、不談台灣。更精彩的是，昨晚川普在北京接受福斯新聞專訪，單方面宣布習近平要跟我買200架飛機；魯比歐也在北京接受「NBC」專訪，談了台灣議題，強調美對台政策沒有改變。這些都是史無前例的現象。

川普用「高帽子戰術」 習出招全打在棉花上面

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，川普此次採取的是「高帽子戰術」，「你講你的，但是我可以捧你上天，用帽子來換貿易」。他指出，川普就當作沒聽到，只說習近平很棒、很偉大，中國很美妙，小朋友很可愛，這些就是讓你打在棉花上面、不回答、已讀不回。

蘇紫雲強調，國務卿魯比歐已親口表示「美對台政策不變」，台灣方面所擔心的「成為菜單」並未發生，「但更要把握時間強化我們的整體力量，不只依賴美國，才能讓其他國家更願意協防」。

中央研究院政治學研究所助研究員傅澤民也指出，美方的態度「基本上就是你唱你的調，我就聽聽，我不會隨之起舞。他說，從華盛頓郵報、CNN、NBC到華爾街日報、福斯新聞，美國主流媒體從左到右、不同光譜，針對台灣是否應該被當成籌碼，差別只在表達強度，但方向完全一致，「都不接受、甚至反對台灣作為這次川習會中被交換的籌碼」。他特別點出「華爾街日報」14日社論《台灣推進自我防衛》的立場，「即便偏右、即便支持川普政府的主流評論機構，也明確拒絕台灣被當籌碼。」

不過傅澤民也提醒，要警惕川普「無心」造成的小讓步累積效應，「川普是一個交易性格很強的人，每一個微小的妥協，最後的集體效應是什麼，我們要小心。」

郭育仁：軍售紀錄打臉「疑川論」 下波140億恐拖到9月才宣布

國策研究院副院長郭育仁則以事實打臉疑美、疑川及賣台論指出，美國歷任總統對台軍售總金額最高的是川普，2017到2021年4年共11次、總金額183億美元，這個紀錄到目前為止沒有任何一位美國總統打破。川普第二任期至今才一年多，去年12月18日就先宣布單筆111億美元軍售，是美國有史以來對台單筆最高紀錄，其後又加上140億及 60億美元兩筆，「光這三筆加起來就高達310億美元，又再創新高」。

郭育仁強調，川普更是第一位將對台軍售案採「隨到隨審」制、不用排隊的美國總統，第一任期對台軍售的主要作戰系統，也是歷任美國總統限制最少的。最高金額、最少限制、隨到隨審，這些都是川普創下的紀錄。他說，「疑美論、疑川論在這些基本事實面前都不攻自破。」

郭育仁並解讀，川普行前曾被問會不會跟習近平談對台軍售，他答「我會跟習近平談對台軍售，可是他可能不想談」，實際意涵其實是「我已經決定要對台軍售，習近平應該不想要聽到這件事情」。他預判，去年111億軍售案是12月18日才宣布、刻意延至在11月川習釜山會晤之後，以同樣模式研判，（下一批）140億美元的對台軍售，有可能延到9月24日習近平回訪美國之後才會宣布，但這是台灣自己只通過7800億台幣國防特別預算，應該內部檢討的。

田弘茂：未來「和統」問題可能比「武統」棘手

國策研究院董事長、總統府資政田弘茂在致辭指出，川普對台灣問題保持沉默，「一句話都沒講」，但並非沒有交代，「是用魯比歐國務卿在接受訪問的時候，在這一次前後一再強調，兩岸維持現狀對各方面都是最好的」。

田弘茂並引述一位美國知名學者看法指出，有人一再認為這個叫做戰略模糊論，這是錯的。美國希望兩岸維持現狀，不是戰略的模糊，是戰略的清晰，意思就是美方要求你不能片面改變台灣的現狀。

不過田弘茂也示警，習近平此次破格高規格款待川普，背後是中方的戰略推遲，希望大國和平共存。他說，台灣接下來要面對的，可能不是「武統」的問題，而是「和統」的問題。和統的問題可能比武統更棘手，因為武統必然牽涉到美國、日本介入，和統則是台灣內部的問題。中國現在拋出的新政策方向是和平，但和平並不代表對台灣沒有挑戰，可能是更多的挑戰。

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。圖為國策研究院董事長兼院長、總統府資政田弘茂致詞。（記者叢昌瑾攝）

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。圖為國策研究院資深顧問、前中華民國駐美大使高碩泰。（記者叢昌瑾攝）

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。圖為國策研究院副院長郭育仁。（記者叢昌瑾攝）

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。圖為亞太和平研究基金會執行長董立文。（記者叢昌瑾攝）

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。圖為國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（記者叢昌瑾攝）

國策研究院今（15）日舉辦「川習會與台美中關係」座談會。圖為中央研究院政治學研究所助研究員傅澤民。（記者叢昌瑾攝）

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