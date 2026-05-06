500公斤巨鱷遭擊斃！肚子剖開驚見人類遺體還有「6雙鞋」

警方冒險從直升機垂降至充滿鱷魚的河岸，用繩索固定這具500公斤的巨屍，隨後將其運往克魯格國家公園（Kruger National Park）進行解剖。（路透）

南非日前發生一起令人毛骨悚然的疑似鱷魚食人事件。一名商人上週驅車經過洪水淹沒的橋樑後離奇失蹤，當地警方出動直升機與無人機大規模搜救，最終在一隻長達4.5公尺、重達500公斤的巨型鱷魚腹中，尋獲可能為該名男子的遺體碎塊。驚人的是，鱷魚肚子裡除了遺體外，竟還藏有「6雙不同款式的鞋子」，懷疑受害者恐不只一人。

根據《BBC》報導，姆普馬蘭加省（Mpumalanga）警方表示，失蹤男子的車輛上週在跨越科馬提河（Komati River）一座低矮橋樑時受困。當救援人員趕抵現場時，發現車門敞開，座位上卻空無一人，研判男子已被湍急的洪水沖走。

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負責搜救的警察潛水隊指揮官波特吉特（Johan Potgieter）指出，搜救小組透過無人機偵查時，發現河中一處小島上有群鱷盤據，其中一隻體型驚人的巨鱷引起了他們的注意。他表示，這隻鱷魚腹部異常隆起，且面對直升機與無人機的巨大噪音，竟然完全沒有移動或逃入水中的打算，根據多年經驗，這顯然是剛進食完畢的徵兆。

為了尋回失蹤者，警方果斷擊斃該隻巨鱷，並由波特吉特執行一項「極度危險且複雜」的任務。他冒險從直升機垂降至充滿鱷魚的河岸，用繩索固定這具500公斤的巨屍，隨後將其運往克魯格國家公園（Kruger National Park）進行解剖。

解剖結果令在場人員震驚，除在鱷魚腸道內發現人類遺體碎塊外，現場竟還清點出6雙不同類型的鞋子。波特吉特坦言，這極大可能暗示這隻巨鱷曾吞食過多名受害者，但他也補充，「鱷魚基本上什麼都吞」，也不能排除是誤食掉入水中的雜物。

目前南非警方正對遺體進行DNA鑑定，以確認身分是否為該名失蹤商人。

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