川普擬撤軍德國引發震撼 北約秘書長：歐洲加速落實美軍基地協議

圖為美國總統川普（右）與北約秘書長呂特（左）。（美聯社檔案照）

《路透》報導，美國總統川普先前指責一些北約（NATO）成員國在伊朗戰爭中對美國的支持力道不夠，為了進一步表明他對歐洲盟友的不滿，美國宣布打算從德國撤走逾5000名士兵。對此，北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，歐洲各國已經收到了川普的「訊息」，現在正在確保有關美國使用軍事基地的協議得到執行。

呂特在亞美尼亞舉行的歐洲共同體峰會上表示：「是的，美國方面確實有些失望，但歐洲人已經聽取了意見，他們現在正在確保所有雙邊基地協議都得到執行。」

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北約成員國西班牙先前表示，其境內的軍事基地不能用於對伊朗的戰爭。但呂特表示，其他北約國家，例如蒙特內哥羅、克羅埃西亞、羅馬尼亞、葡萄牙、希臘、義大利、英國、法國和德國，正在落實使用軍事基地和其他後勤支援的請求。

呂特指出，越來越多的歐洲國家正在波斯灣附近預先部署掃雷艇和獵雷艇等資產，為「下一階段」做好準備。

多個歐洲國家表示，一旦伊朗戰爭結束，他們願意參與一項旨在確保荷姆茲海峽航行自由的行動。

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