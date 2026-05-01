中國手機重創！FCC全票通過 禁中國實驗室檢測銷美電子產品

美國聯邦傳播委員會30日全票通過一項提案，旨在禁止中國實驗室為擬在美國使用的電子設備進行測試。（路透資料照）

美國聯邦傳播委員會（FCC）30日全票無異議通過一項提案，旨在實質禁止中國實驗室為擬在美國使用的電子設備進行測試，包括智慧型手機與相機。提案通過後，美國對中國電子產品的限制範圍將大幅增加。

綜合媒體報導，FCC表示，表決通過的這項新提案，旨在「優先考量國家安全」。FCC去年已禁止由「外國對手」擁有或控制的實驗室檢測銷往美國的電子產品。

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FCC表示，美國約75%的認證設備是在中國認證實驗室完成檢測。FCC同天證實已通過一項命令，將為在可信任實驗室，也就是在美國或「不構成國家安全風險國家」測試的設備，建立一套快速審查機制。

FCC表示，最新提案內容將禁止認可「未與美國簽署相互承認協議或其他同等互惠貿易協定之國家」的測試實驗室與認證機構。根據FCC網站，中國並未簽訂此類協議。未獲認可的產品，將在新規實施後的2年內逐步退出市場。

FCC近年來持續採取措施，將中國實體排除在美國供應鏈之外。今年3月，FCC也以國家安全為由，並未核准一批由外國製造的新型消費級路由器。企業必須為它們的新型路由器先向美國主管機關申請豁免。

另一次全票通過的表決中，FCC通過了一項禁令，禁止中國移動、中國電信和中國聯通等3家中國大型電信公司在美國營運資料中心，並可能禁止其他電信業者與這些中國電信公司互聯。

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