女高管被控下藥性侵男員工 摩根大通：性騷指控完全捏造

摩根大通（JPMorgan）一名女高層被控濫用職權，對一名男員工進行性騷擾與虐待，不過摩根大通表示，曾接獲員工向內部投訴，但未發現任何不當行為的證據，稱性騷擾指控完全捏造。示意圖。（資料照）

摩根大通（JPMorgan）一名女高層被控濫用職權，對一名男員工進行性騷擾與虐待，手段涉及使用藥物迫使對方進行非自願性行為，並威脅對方若不順從將破壞其職業前途。對此摩根大通表示，曾接獲員工向內部投訴，但未發現任何不當行為的證據，稱性騷擾指控完全捏造。

綜合媒體報導，上月27日有一名摩根大通男員工向法院提告，指控行政總監哈吉迪尼（Lorna Hajdini）對他進行性侵犯、種族歧視言語及職場威嚇，男員工告以「John Doe」化名提出申訴，指2024年間哈吉迪尼先是對他進行性暗示，甚至在辦公環境中作出身體接觸及露骨言論，在他拒絕後又遭到威脅，包含「你要是再不跟我上床，我就毀了你」、「給棕色皮膚的小傢伙來個生日口交？我的小棕色皮膚的小傢伙」

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男員工指控，哈吉迪尼甚至未經邀請跑到他的住所，對他的妻子發表貶低言論，像是「我敢打賭，你那亞洲小魚腦袋（fish head，歧視南亞人之用詞）老婆，應該沒有這對『木蘭飛彈』（cannons）吧」，男員工也指出，哈吉迪尼多次對她下藥，促使他勃起以確保他在受脅迫情況下仍能完成性行為，甚至威脅他「如果你今晚不讓我爽到飛起，我就毀了你的升職」。

不過針對相關指控，哈吉迪尼堅決否認。她的法律團隊聲明：「哈吉迪尼斷然否認這些指控。她從未與此人有過任何不當行為，也從未去過據稱性侵事件發生的地點」。

摩根大通也指出，在進行內部調查，審查電子郵件、通話記錄和員工證詞後，也對男員工的指控予以反駁，並反控投訴人拒絕配合調查。一位發言人表示：「經過調查，我們認為這些指控毫無根據。」

雖然男員工最初以化名提告，但後續被媒體爆出真實身分為35歲的前員工拉納（Chirayu Rana）。而目前在社群上這起事件也成為熱搜關鍵字，在PTT上也有鄉民轉貼，引發一陣熱議。

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