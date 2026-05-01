伊朗最高領袖再發聲！誓言捍衛核能力 嗆美國人該「待在海底」

持續神隱的伊朗最高領袖週四（4/30）強硬表示，將捍衛伊朗的核能力與飛彈能力。（美聯社）

持續神隱的伊朗最高領袖週四（4/30）強硬表示，將捍衛伊朗的核能力與飛彈能力。美國總統川普先前試圖透過空襲，以及作為鞏固戰爭脆弱停火更大協議的一部分，以削弱伊朗武力。

《美聯社》報導，最高領袖穆吉塔巴·哈米尼（Mojtaba Khamenei）在伊朗紀念「波斯灣日」（Persian Gulf National Day）時發表談話，這份最新聲明一如過往，仍由伊朗國營電視台主播宣讀。他聲稱，美國人在波斯灣唯一該待的地方，就是「海底」，並稱該地區歷史正寫下「新篇章」。

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報導指出，他的言論顯示，核議題與伊朗的飛彈計畫不會被拿來交換。穆吉塔巴表示，伊朗人都將伊朗所有與國家認同相關的精神、人文、科學、工業與技術能力，從奈米科技、生物科技，到核能力與飛彈能力，視為國家資產。他也將美國稱為「大撒旦」，這是自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗領導人長期用來辱罵美國的說法。

在他發表上述言論之際，伊朗經濟正遭受重創，其石油產業也因美國海軍封鎖、導致油輪無法出海而承受壓力。由於伊朗持續掌控荷姆茲海峽，全球經濟也面臨壓力。全球約五分之一的原油運輸都須經過該海峽。

伊朗續控荷姆茲海峽 穆吉塔巴：波灣更安全

在談話中，穆吉塔巴似乎也暗示，伊朗將維持對荷姆茲海峽的控制。他表示，伊朗對荷姆茲海峽的控制將使波斯灣更加安全，而德黑蘭對海峽的「法律規則與新管理方式」將使區域內所有國家受益。

然而，國際社會普遍認為，荷姆茲海峽屬於國際水道，應對所有國家開放，且不應收取通行費。波灣阿拉伯國家，尤其是阿拉伯聯合大公國，則譴責伊朗對海峽的控制形同海盜行徑。

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