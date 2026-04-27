土耳其總統譴責白宮晚宴槍擊案 致電川普表達支持

土耳其總統艾多根譴責白宮晚宴槍擊案，並致電美國總統川普表達支持。圖為艾多根。（路透）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日晚間出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響，川普等人在特勤人員護送下撤離，31歲的槍手艾倫（Cole Tomas Allen）當場遭逮。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）事後致電川普，表達對他的支持。

根據《路透》報導，土耳其總統府26日在X上表示，艾多根認為這起事件是對民主和新聞自由的「令人髮指的罪行」。

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在土耳其總統府發表此聲明前，艾多根在X發表另一份聲明譴責此事件，並指出他很高興川普和第一夫人梅蘭妮亞安然無恙。

值得注意的是，美國前總統歐巴馬26日同樣譴責此事件，強調美國民主社會不容許暴力。

歐巴馬在X上指出，雖然目前尚不清楚白宮記者晚宴槍擊案的背後動機，但美國所有人都有責任堅決反對任何形式的暴力，讓暴力在民主社會無容身之地。

歐巴馬還讚揚奮不顧身保護川普的執法人員。他向美國特勤局致意，感激特工們每日展現出來的勇氣與犧牲精神，並為中槍特工康復一事感到慶幸。

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