南韓疑出現蛇蠍女模仿犯！她約會對4男下藥竊走百萬元財物

南韓蛇蠍女金素英（見圖）在汽車旅館毒殺2男，如今疑似出現模仿犯。（圖擷自IG）

南韓20歲蛇蠍女金素英（김소영，音譯），去年底至今年2月約出男性到汽車旅館後下藥，導致2人死亡後被捕，沒想到如今疑似出現模仿犯，1名27歲高姓女子分別對約會的4名男性下藥並洗劫財物，總計得手金額為4890萬韓元（約新台幣104.5萬元）。

據《東亞日報》報導，京畿道議政府警察署今（27日）表示，高女23日清晨在當地民宅偷偷讓30來歲男子服用安眠藥入睡，企圖竊走財物，男子醒來後發現女方形跡可疑連忙報案，警方在受害者尿液驗出苯二氮平類藥物，這也是金素英用來毒殺他人的安眠鎮靜劑。

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警方經過追查後，發現19日有另1名男子透過熟人介紹認識了高女，在首爾龍山區住處和她共進晚餐後突然難以抵擋睡意，醒來時發現2000萬韓元（約新台幣42.7萬元）被轉帳到高女帳戶。

除此之外，首爾陽川區也有2名男子透過婚友社、熟人認識高女，被用同樣方式竊走財物，上述4名受害者總計損失了4890萬韓元，警方認為高女犯案後花掉了這些贓款。

不過，高女25日被捕後否認犯案，指出4男是自行服用安眠藥，至於藥物是首爾江西區某醫院開給她用來治療恐慌症狀的。對此，警方正在追查藥品確切來源，並釐清是否有共犯或其他受害者。

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