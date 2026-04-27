川普三度躲槍擊 稱梅蘭妮亞首度遇險但「處理得很好」

川普受訪時提到，相較他自己「三度遇險」，梅蘭妮亞是第一次遇到這種事，不過她做得非常好。（彭博）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日晚間出席白宮記者協會晚宴時，一名槍手闖入華盛頓希爾頓飯店宴會廳外的安檢站，與警方爆發槍戰。宴會廳當時傳來槍響，川普等人立刻被特勤人員護送撤離。川普26日接受《CBS》「60分鐘」（60 Minutes）節目訪問時提到，相較他自己「三度遇險」，梅蘭妮亞是第一次遇到這種事，不過她做得非常好。

川普「60分鐘」節目中回憶當時緊急撤離的狀況，並被問到當時梅蘭妮亞的反應為何，川普說，當時他心想「這種事我以前也經歷過幾次」，但梅蘭妮亞還沒有經歷過這種事件，但她處理得很好。川普說：「她很堅強、很聰明，她知道發生了什麼事並聽從指示。順帶一提，我也是。」

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川普也提到，2024他遭遇兩次暗殺未遂事件，一次是賓州巴特勒，一次在佛州的西棕櫚灘，而正好這兩次事件梅蘭妮亞都不在場，因此此次的白宮記者晚宴槍擊事件是梅蘭妮亞第一次遇到這類狀況。

當被問到梅蘭妮亞是否感到害怕時，川普回答說：「嗯，我不是很想說，而且人們也不喜歡別人說他們害怕，但當然啦，我的意思是，遇到那種情況誰不會害怕呢？」

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