美伊會談破局！川普突撤美方代表團 狠批德黑蘭高層內鬥混亂

美國總統川普突然宣布，取消與伊朗代表原定於巴基斯坦舉行的會談。（路透檔案照）

美國總統川普25日突然宣布，取消與伊朗代表原定於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的會談。這場會議原本被外界視為雙方針對終結美伊戰爭、推動全面停火協議的關鍵協商。

川普接連透過媒體專訪與社群平台表態，直指伊朗領導階層陷入嚴重內鬥與混亂，強調美國代表團無須浪費時間長途跋涉去「枯坐空談」。

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福斯新聞（Fox News）報導，川普在接受電話專訪時，親口證實這項決定。川普說，「我稍早已明確地告訴我的團隊，雖然他們原本已經做好出發的準備，但我說：『不，你們不用搭18個小時的飛機過去。』」

川普聲稱，美國目前佔上風：「我們手中握有所有的籌碼，他們（伊朗）隨時都可以主動聯絡我們。你們（指美國代表團）根本不需要再大費周章地搭乘18個小時的飛機，特地飛去那裡枯坐著空談。」

川普隨後也在其自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，進一步證實這項決定。川普寫道：「我剛剛親自取消我方代表前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德與伊朗人會面的行程。」

川普說，「花在旅途上的時間實在太多了，而且我們手邊的工作也很多」。此外，「他們（伊朗）的『領導階層』內部正處於激烈內鬥，局面極度混亂。現在根本沒有人知道到底是由誰在主導大局，就連他們自己人也不清楚狀況。」

川普再次重申：「我們掌握所有的籌碼，而他們一無所有！如果他們真的有心想談，只要打一通電話來就行了！」

此次原定出訪的美國代表團，據美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，預計由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）率領，川普的女婿兼重要幕僚庫希納（Jared Kushner）也計畫同行。

而就在川普宣布取消會談的同時，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）才剛結束在巴基斯坦的行程，離開伊斯蘭馬巴德。阿拉奇此前與巴國官員就相關的停火與區域議題，展開一連串會談。

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