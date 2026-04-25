以色列總理證實罹癌治癒 延遲公布為防伊朗炒作

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天證實，他確診罹患早期前列腺癌並已接受治療，之所以延後兩個月到現在才公開，是為避免與伊朗戰爭期間被對手拿來作文章。（法新社）

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天證實，他確診罹患早期前列腺癌並已接受治療，之所以延後兩個月到現在才公開，是為避免與伊朗戰爭期間被對手拿來作文章。

華盛頓郵報指出，今年10月將滿77歲的尼坦雅胡在社媒平台X的貼文表示，是他要求延後公布年度健康報告，以免在「戰爭最激烈時刻給伊朗恐怖政權對以色列散播更多假消息」。

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今天公布的這份總理年度健康報告顯示，尼坦雅胡2024年12月29日因前列腺肥大接受手術，這項手術當時已對外公開。

耶路撒冷「哈達薩醫學中心」（Hadassah Medical Center）腫瘤科主任帕波夫策（Aron Popovtzer）在一段關於尼坦雅胡病情的影片聲明裡表示，數月前在例行追蹤檢查時，醫師發現早期前列腺癌，並給出積極追蹤或放射治療兩種選項。尼坦雅胡兩個半月前選擇接受標靶放射治療；美國與以色列是在2月28日對伊朗開戰。

尼坦雅胡在聲明裡說：「感謝上帝，我很健康；我的身體狀況非常好；我的前列腺出了點問題，已完全治好了。」他並說得知自己被診斷出惡性腫瘤後，就決定立即接受治療。

2023年7月尼納坦雅胡因昏倒住院。他與醫師團隊第一時間聲稱是脫水，但一週後透露醫療團隊已為他植入皮下心臟監測器；同月稍晚尼坦雅胡接受手術植入心律調整器。

紐約時報指出，尼坦雅胡的醫療團隊未就罹癌與診治時程做太多說明，僅粗略表示在為尼坦雅胡做2024年前列腺肥大手術後的追蹤檢查時，發現一顆0.9公分惡性腫瘤。

醫療團隊成員之一的帕波夫策表示，在「追蹤病情擴散」與「接受放射治療」兩者之間，尼坦雅胡選擇放射治療，並說在放射治療後進行的追蹤檢查（包括影像與血液檢測）顯示「病灶已消失」，確認癌症沒有發生轉移。

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