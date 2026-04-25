美國南佛羅里達大學博士生1死1失蹤 室友涉重嫌被捕

美國南佛羅里達大學博士生利蒙（右）、布里斯蒂（左）失蹤，目前已尋獲利蒙的遺體，其室涉有重嫌被捕。（圖擷自Hillsborough County Sheriff's Office﻿臉書）

美國南佛羅里達大學（USF）2名27歲孟加拉籍博士生利蒙（Zamil Limon）、布里斯蒂（Nahida Bristy）上週失蹤，目前已尋獲利蒙的遺體，其室友阿布加比耶（Hisham Abugharbieh）涉有重嫌於24日被捕。

據《CNN》報導，4月16日上午9時許，利蒙於校外住處最後1次被人看到，布里斯蒂則是大約過了1小時後，曾出現在USF的自然與環境科學大樓，親友後續聯繫不上2人，於17日通報失蹤。

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警方展開搜索時，認為2人處於危險狀況，曾2度找來利蒙的26歲室友阿布加比耶詢問，但他在23日那次拒絕配合，隔天就被逮捕，其面臨非法監禁、滅證、毆打、未通報死亡、棄屍等罪嫌。

USF發言人表示，阿布加比耶2021年至2023年曾在該校攻讀管理學士學位，警方則透露阿布加比耶24日被捕前將自己反鎖在屋內，為此當局派出特警隊和談判專家處理。

利蒙的遺體是在坦帕灣霍華德·弗蘭克蘭大橋（Howard Frankland Bridge）上尋獲，死因尚不清楚，他2024年秋季開始在USF攻讀地理、環境科學和政策博士學位。

至於布里斯蒂則是2025年秋季進入USF主修化學工程，利蒙生前曾追求布里斯蒂，並向家屬指稱2人已到了討論結婚的階段。

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