柯文哲深夜闖醫院看病歷挨轟 網對比賴清德舉動「細節見人品」

柯文哲於本月22日深夜前往新光醫院探視黨部員工家屬，並在護理站內聽取病情解釋，此舉引發質疑是否涉及特權、施壓醫護。（資料照）

柯文哲於本月22日深夜前往新光醫院探視黨部員工家屬，並在護理站內聽取病情解釋，此舉引發質疑是否涉及特權、施壓醫護。有網友為此發文分享，表示多年前曾遇過「正在當立委的賴清德總統」，雖然也是家屬請託想了解病人情況，但賴即使當上立委且是回到培養他的母院，依照規範探視及了解病況，已經非執業狀態就不會隨便碰病歷，讓她直呼「這才是醫療人員互相尊重與體諒的表現」。

有網友昨在脆發文分享，表示多年以前在加護病房時，一位穿著西裝的男性，安安靜靜地走進她主責的病室前，因為非家屬，所以她馬上擋在他面前，把病歷蓋起來，不讓他看到病人資料。

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網友指出，這位先生說明因為家屬請託所以想要了解病人的情況，於是她請當班的住院醫師向這位先生簡單說明。聽完之後，他禮貌地道謝後一個人離開了，事後才知道是當時正在當立委的賴清德總統。

網友直言，多年後回來看，即使回到培養他的母院，即使當時已經當上立委，仍舊依照規範探視及了解病況，已經非執業狀態就不會隨便碰病例（歷），更不會為難醫護人員。這才是醫療人員互相尊重與體諒的表現。

粉專「Mr.柯學先生」也轉貼這名網友的發文內容，並酸「柯文哲你丟不丟人哪」。其他網友也批評「細節見人品」、「人品問題高下立判」、「他永遠都有理由」、「所以一個能當總統一個將成為階下囚」、「真的是人品天差地別」、「大家是不是都忘記賴是醫生了」、「即便總統，或是任何的黨主席，醫護不欠大家，沒有什麼特權，護理師也有家庭」、「我覺得柯也是想要打造一個低調暖心，體恤勞工的人設，結果翻車罷了」。

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