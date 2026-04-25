為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    華南雲雨帶接力！今各地有雨 一地區防劇烈天氣

    2026/04/25 08:19 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，今日鋒面雖遠離但華南雲雨帶接續影響，各地仍有局部陣雨，且中南部山區降雨機率最高，有局部大雨及劇烈天氣出現的可能。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，今日鋒面雖遠離但華南雲雨帶接續影響，各地仍有局部陣雨，且中南部山區降雨機率最高，有局部大雨及劇烈天氣出現的可能。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，今日鋒面雖遠離但華南雲雨帶接續影響，各地仍有局部陣雨，且中南部山區降雨機率最高，有局部大雨及劇烈天氣出現的可能，明日至下週二天氣短暫回穩，不過下週三又有鋒面抵達，天氣驟變，週四鋒面快速東移、北台轉涼。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受鋒面遠離及華南雲雨帶接續接手影響，各地仍易有短暫陣雨發生。其中東北部、東半部及西部山區的降雨訊號顯著；尤其是中南部山區降雨機率最高，有局部較大雨勢並伴隨雷電及強陣風等劇烈天氣現象出現的可能，外出活動建議攜帶雨具備用。

    「林老師氣象站」表示，下一波春雨鋒面報到，預估會在下週三，屆時中部以北地區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的不穩定天氣，其它東北部、東半部及恆春半島亦有零星短暫陣雨發生的機會；而南部大致維持為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨鋒面雲層籠罩台灣，各地皆有降雨，各地低溫約在16至20度，今日仍受鋒面影響，白天各地區有局部陣雨的機率，仍有較大雨勢；晚起降雨漸歇。今日各地氣溫略降、北台偏涼，各地氣溫如下：北部16至23度、中部17至28度、南部20至31度、東部17至28度。

    吳德榮表示，明日、下週一鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週二南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週三下午又有鋒面抵達，挾陣雨、雷雨，天氣驟變。週四鋒面快速東移、雨後多雲，北台轉涼。

    吳德榮提到，下週五至下下週日鋒面遠離，天氣晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。下下週一另一鋒面影響、天氣轉變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播