華南雲雨帶接力！今各地有雨 一地區防劇烈天氣

氣象專家指出，今日鋒面雖遠離但華南雲雨帶接續影響，各地仍有局部陣雨，且中南部山區降雨機率最高，有局部大雨及劇烈天氣出現的可能。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日鋒面雖遠離但華南雲雨帶接續影響，各地仍有局部陣雨，且中南部山區降雨機率最高，有局部大雨及劇烈天氣出現的可能，明日至下週二天氣短暫回穩，不過下週三又有鋒面抵達，天氣驟變，週四鋒面快速東移、北台轉涼。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受鋒面遠離及華南雲雨帶接續接手影響，各地仍易有短暫陣雨發生。其中東北部、東半部及西部山區的降雨訊號顯著；尤其是中南部山區降雨機率最高，有局部較大雨勢並伴隨雷電及強陣風等劇烈天氣現象出現的可能，外出活動建議攜帶雨具備用。

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「林老師氣象站」表示，下一波春雨鋒面報到，預估會在下週三，屆時中部以北地區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的不穩定天氣，其它東北部、東半部及恆春半島亦有零星短暫陣雨發生的機會；而南部大致維持為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨鋒面雲層籠罩台灣，各地皆有降雨，各地低溫約在16至20度，今日仍受鋒面影響，白天各地區有局部陣雨的機率，仍有較大雨勢；晚起降雨漸歇。今日各地氣溫略降、北台偏涼，各地氣溫如下：北部16至23度、中部17至28度、南部20至31度、東部17至28度。

吳德榮表示，明日、下週一鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週二南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週三下午又有鋒面抵達，挾陣雨、雷雨，天氣驟變。週四鋒面快速東移、雨後多雲，北台轉涼。

吳德榮提到，下週五至下下週日鋒面遠離，天氣晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。下下週一另一鋒面影響、天氣轉變。

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