鎖定伊朗數位資產 美國凍結3.44億美元加密貨幣

美國財政部長貝森特週五表示，美國已凍結與伊朗有關、價值3.44億美元（約新台幣108.4億）的加密貨幣資產。（路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週五（24日）表示，美國已凍結與伊朗有關、價值3.44億美元（約新台幣108.4億）的加密貨幣資產，以此加大對德黑蘭施壓。

綜合外媒報導，貝森特在X發表聲明說，財政部「將持續系統性削弱德黑蘭創造、轉移與匯回資金的能力」。他並補充，其部門正對「多個與伊朗有關聯的錢包」實施制裁，因此凍結了這筆資金。

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一名不具名美國官員表示，華府鎖定的不僅是常見的制裁規避手法，例如空殼公司，也包括數位資產等較新的技術工具。該名官員補充，財政部正與金融機構保持積極對話，其中包括數位資產交易所。

另外，貝森特也告訴《美聯社》，不會再延長針對伊朗海上石油的一次性豁免。他告訴美聯社：「不是伊朗人（可以獲豁免）。我們有封鎖，沒有石油能運出來。」

貝森特說，「我們認為接下來兩、三天內，他們將不得不開始關閉生產，這對他們的油井會非常不利。」

在貝森特宣布上述消息的同時，白宮派出特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）於週六前往巴基斯坦，與伊朗就結束衝突展開新一輪會談。

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