陳智菡駁踹門強聽柯開會！「脫北者」連續爆破 張育萌：如邪教內鬥

民眾黨雲林黨部前主委林靖冠近日在政論節目爆料，指民眾黨立法院黨團主任陳智菡（見圖）曾踹門要求聽創黨主席柯文哲的開會內容，引發外界熱議。（資料照）

民眾黨雲林黨部前主委林靖冠近日在政論節目爆料，指民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾踹門要求聽創黨主席柯文哲的開會內容，且柯文哲還曾脫口說，周榆修是他派去「監視黃國昌」，引發外界熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，民眾黨已經夠小了，還處處都是粗糙的宮鬥。

林靖冠24日在政論節目上爆料，聲稱去年曾與企業主到中央黨部與柯文哲談論黨務改革事宜，不料陳智菡竟踹門要求柯文哲開門，對於其他來賓驚訝，林靖冠強調，真的是用踹的，並指陳智菡進辦公室後就要聽談話內容，柯文哲也沒辦法讓她出去。不過陳智菡昨晚否認這項說法並強調「我從來沒踹過門」。

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張育萌在臉書發文指出，民眾黨宛如「邪教內鬥」，「脫北者」林靖冠爆料，柯文哲見企業主，陳智菡竟然直接失控踹門，柯文哲還脫口說，周榆修是他派去「監視黃國昌」。

張育萌表示，林靖冠之前是民眾黨在雲林的關鍵要角，不過一個多月前姐弟同時退黨。因為黨中央堅持要推林靖冠跟王竣毅，初選競爭議員。這位王竣毅的爸爸王又民，是現任的國民黨議員，他涉光電弊案被起訴，一審已經被判刑9年多。

張育萌指出，林靖冠昨日爆破「陳智菡踹門」後，陳智菡立刻反擊，但林靖冠爆的料其實遠不只如此。林靖冠提及，自己還沒退黨前去嘉義找柯文哲，柯文哲旁邊也有個小秘書。林靖冠請秘書先出去，秘書一樣說「我不要」。林靖冠請柯文哲叫她出去，她還是不要。林靖冠直接問柯文哲「你是不是有什麼把柄在人家手上？」

林靖冠直言，民眾黨根本是個邪教，在「李貞秀之亂」時，林靖冠就跟柯文哲說，「你是台灣民眾黨的創辦人、一個精神領袖，也選過總統，我覺得你有義務和氣魄，出來溝通」。柯文哲的回答卻是，他自己已經官司纏身，沒辦法理這個。

張育萌說明，兩個月前，柯文哲跑去嘉義，當張啟楷的競選總幹事。林靖冠就去嘉義，質問柯文哲說「周榆修不是你的人嗎？怎麼把民眾黨搞成這樣？周榆修叛變了嗎？」柯文哲竟然脫口說「他是我派去監視黃國昌的。」林靖冠堅持說「他已經叛變了，你看不懂嗎？」柯文哲也沒什麼解決方法。只說「那我回去好好觀察一下。」

張育萌質疑，這真的是我覺得最可怕的part。整個黨不但互鬥，還整天互相監視，結果檯面上裝得和和氣氣，互相叫大家「唯一支持」，私底下只想把彼此逼得退無可退。

張育萌提到，林靖冠也說，柯文哲現在到雲林和嘉義，已經排不出行程，他們打電話給企業主跟地方仕紳，很多人都不願意見柯文哲。柯文哲去嘉義輔選，有兩個議員在雲林要選舉，總共十幾個行程，竟然九成都是宮廟，「因為宮廟是公共場所」，沒辦法拒絕任何人去。唯一比較好的私人行程，就是民眾黨在雲林的議員陳乙辰安排的——竟然是去吃豆花。

張育萌指出，張啟楷自己排行程還ok，但很多宮廟不歡迎柯文哲。所以柯文哲要去就會拒絕，掰個理由說「剛好要去看醫生」，找一堆藉口。張育萌也諷刺，幸好是主委們和議員排行程，不然如果掰理由跟柯文哲說要「看醫生」，以柯文哲對自己是「專業醫生」的謎之自信，應該會直接去逼人家給他看病。

張育萌直言，可以親眼見證台灣政治的「脫北潮」，何其榮幸。從跟財團共舞、見錢眼開的柯文哲，「改變成真」只是大夢一場，到口口聲聲說要「消滅國民黨」的黃國昌，寄生民眾黨，先搞中央集權，再走遍地方黨部，只為把「民眾黨打包送給國民黨」。

張育萌在文末也提到，民眾黨已經夠小了，還處處都是粗糙的宮鬥。派系比人多，放眼都是互相叫囂的山頭，鬥起來總是這麼粗糙蠻橫。

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