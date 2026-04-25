川普政府擬擴大聯邦死刑方式 槍決、電椅與毒氣窒息入列

美國川普政府計畫將槍決、電椅與毒氣窒息列為對犯下最嚴重聯邦罪行者執行死刑的替代方式，並指出取得注射死刑藥物存在困難。圖為華盛頓州立監獄的注射死刑室。（路透）

美國川普政府24日宣布，計畫將槍決、電椅與毒氣窒息列為對犯下最嚴重聯邦罪行者執行死刑的替代方式，並指出取得注射死刑藥物存在困難。

《路透》報導，美國大多數死刑是由各州政府執行。在2021年第一個總統任期結束前不久，川普恢復停擺20年的聯邦層級死刑執行，並於卸任前最後幾個月以注射死刑處決13名聯邦囚犯。在此之前的50年間，聯邦層級僅執行過3次死刑。

請繼續往下閱讀...

最新建議來自司法部一份報告，旨在兌現川普承諾於第二任期恢復聯邦層級死刑的競選主張。川普去年重返白宮後，撤銷前總統拜登對聯邦死刑所設的暫停執行令。司法部目前正對全美超過40名被告尋求判處死刑，但目前尚無案件進入審判程序。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在這份52頁報告的前言中表示，拜登政府的暫停令「削弱了聯邦死刑制度，並讓受害者、他們的家屬、所屬社區以及整個國家承擔後果。」

在報告中，布蘭奇指示監獄局修改死刑執行方式，「納入目前某些州法律所允許的、額外且合乎憲法的執行方式」，並點名較早期的槍決與電椅，以及由阿拉巴馬州於2024年首創的新型毒氣窒息方式。

美國最常見的處決方式是注射死刑，但製藥公司拒絕向監獄出售可用藥物，部分原因是為了遵守歐盟禁令。司法部報告指出，將替代方式納入處決方式後，即使某一特定藥物無法取得，也仍可執行死刑。

美國是極少數仍保留死刑的西方國家之一，儘管美國民眾對死刑的支持度已逐漸下降。根據蓋洛普長期民調，去年10月有52%受訪者表示支持對謀殺犯判處死刑，這是50多年來最低；另有44%表示反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法