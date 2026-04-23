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    首頁 > 國際

    李在明政府洩北韓核設施機密 防長稱「不成問題」：駐韓美軍沒抗議

    2026/04/23 09:16 即時新聞／綜合報導
    南韓國防部長安圭伯22日強調，客觀來看，鄭東泳針對北韓核設施的相關發言「不成問題」。（歐新社資料照）

    南韓國防部長安圭伯22日強調，客觀來看，鄭東泳針對北韓核設施的相關發言「不成問題」。（歐新社資料照）

    南韓媒體近日報導駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）抗議南韓統一部長鄭東泳針對北韓核設施的相關發言，南韓國防部長安圭伯22日對此反駁稱，該說法並不屬實；他也強調，客觀來看，鄭東泳的發言「不成問題」。

    南韓統一部長鄭東泳上月在國會表示，北韓疑似在西北部的龜城（Kusong）設有一座濃縮鈾設施。鈾濃縮是製造核彈的關鍵步驟。南韓媒體披露，華府為此已局部限制與首爾分享有關平壤的衛星情報。

    韓聯社報導，安圭伯22日出席南韓國會法治司法委員會會議，他表示，從韓美軍事外交層面來看，駐韓美軍司令向南韓國防部長提出抗議的說法並不妥當。

    安圭伯坦言，鄭東泳相關言論傳出後，他曾多次與布朗森進行溝通，但雙方並未具體談及涉鄭東泳發言的相關事宜。

    當被問及對鄭東泳發言的看法時，安圭伯說，若統一部長與國防部長的立場或看法不同，對外仍應一致且和諧。但他強調，客觀來看，鄭東泳的相關發言「不成問題」。

    針對美國政府限制與南韓共享部分涉北韓情報以示抗議的說法，安圭伯回應稱，美方尚未限制分享北韓情報；但被問及美方今後實施限制的可能性時，安圭伯未作正面回答。

    聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）上週訪問首爾時指出，北韓製造核武的能力正呈現「非常顯著的增長」。

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