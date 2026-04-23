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    首頁 > 國際

    美西維州爆化學品外洩事故 2死30人送醫

    2026/04/23 09:25 即時新聞／綜合報導
    美國西維吉尼亞州的一家銀回收公司，於美國當地時間22日上午發生化學品外洩事故，導致2人死亡、1人重傷，並有約30人送醫。（路透）

    美國西維吉尼亞州的一家銀回收公司，於美國當地時間22日上午發生化學品外洩事故，導致2人死亡、1人重傷，並有約30人送醫。（路透）

    美國西維吉尼亞州的一家銀回收公司，於美國當地時間22日上午發生化學品外洩事故，導致2人死亡、1人重傷，並有約30人送醫，當局一度為此對周邊地區發布就地避難令。

    綜合媒體報導，位於西維吉尼亞州因斯特透特（Institute）的「Catalyst Refiners」工廠，於22日上午9點半左右發生化學品外洩事故，據指當時工人正在進行清潔和去污工作，要為關閉這家工廠進行準備。

    根據卡納哈郡（Kanawha County）政府緊急應變管理辦公室主任席格曼（C.W. Sigman）指出，當時工人們正在清洗一個儲罐，卻發生硝酸和M2000A混合後出現劇烈化學反應的情況，多名工人出現呼吸道症狀，包括咳嗽、呼吸急促、喉嚨痛與眼睛發癢等。當局也提到，物質外洩的原因仍在進行調查。

    目前已知這起事故導致2名員工死亡、1人重傷，西維吉尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）表示有30多人就醫，其中包括7名急救人員。在事故發生後，當局也曾對周邊地區發布就地避難令，並於5個多小時後解除。當局也稱，空氣中的化學物質沒有對該地區或當地居民造成影響。

    報導提到，根據美國國立衛生研究院指出，硝酸蒸氣會刺激呼吸道，導致疼痛和呼吸困難，後續可能需要數週才能恢復。

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