3.6萬人上街反戰？網曬「馬拉松大賽空拍照」打臉日本共產黨

3.6萬人上街反戰？網曬「馬拉松大賽空拍照」打臉日本共產黨2026/04/22 22:55 即時新聞／綜合報導
日本共產黨議員與中媒聲稱，上周末高達3.6萬人前往國會參加反戰遊行，不過事後被網友翻出其他類似人數的活動照打臉。（圖擷取自@kenkenken_98765、@JapanBanZaiLove 社群平台「X」，本報合成）
日本首相高市早苗上任後，推動一系列加強國家防衛能力的政策，引發中國政府強烈不滿，日本共產黨議員也為此多次在國會砲轟執政黨，還疑似在上周末動員支持者上街發起反戰遊行，並對外聲稱「高達3.6萬人」參與。對此，不少日本網友翻出其他與會人數相近的空拍照，打臉明顯「灌水」的說詞，消息引發各界議論。
綜合日媒報導，位於東京千代田區的日本國會議事堂正門前，19日聚集大批參加「NO WAR！不要修改憲法！」示威活動的民眾，本次活動由民間團體「不讓戰爭發生、不毀壞第9條！總動員行動實行委員會」和「反對修改第9條！全國市民行動」共同主辦。報導指出，主辦方聲稱，活動當天現場湧入約3萬6000人，並強調這些民眾都是為了向高市政權發起「反戰」、「不要碰憲法」等抗議而來。
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然而，陸續有當天路過現場的日本網友，在社群分享他們看到的實際畫面，只見遊行隊伍目測僅百人左右且散落各處，負責交管的維安人員數量，也不似應對萬人以上遊行配置。還有日本網友透露，這場活動出現許多日本共產黨議員特意到場發表演說，以及積極在社群宣傳遊行動態，《人民日報》等多個中國官媒也不斷報導這場遊行，讓不少日本網友質疑，他們其實是這場活動的實際幕後主導者。
X平台名為「凄威拳拳」的日本網友，則翻出2016東京馬拉松大賽的空拍照，指出這場活動參加者剛好也是3萬6000人左右，這些選手一起站在起跑線近半小時，人數緊密程度明顯快要溢出畫面外，事後他把號稱有同樣人數的反戰遊行照片進行對比，出現壓到性的人數差距，讓他非常質疑主辦方的說詞。另有網友拍到，活動主持人站在台上高喊說，主辦方只用了3個人，就算出現場總人數破3萬6000人。
相關畫面目前在多個社群平台引發日本與外國網友議論，「那天現場網路超流暢」、「勉強說有3600人我還能相信」、「既然要誇大其詞，那不如直接說10億人，那樣更有意思」、「常看棒球比賽的話，完全能一眼看出來現場人數根本坐不滿1/4的球場」、「老實說，419當天大家都在關注東京中山競馬場的皐月賞，根本沒人在乎日共領導的反戰遊行」。另有台灣網友吐槽，台灣今年3月曾出現過類似情況。
相關新聞請見：
逾10萬人線上挺柯文哲？徐小花︰民眾黨YT直播觀眾「1450+1人」
主催者発表ではなくデータで統計取らないと購読者に正確な情報伝わらないです。— 尾上太郎 （@PONX6oGett58248） April 19, 2026
統計では36000人いませんし、国会前のメイン会場も車道まで人いませんでした。 pic.twitter.com/9lCU4Pt6as
←東京マラソンスタート地点：3万6千人— 凄威拳拳 （@kenkenken_98765） April 21, 2026
→ 国会前デモ：3万6千人
えっ！！！！？？？？ https://t.co/IUiuVOgavn pic.twitter.com/txm12Q0Zu1
比較の話ではない。— 凄威拳拳 （@kenkenken_98765） April 21, 2026
東京マラソンは、参加ランナー「3万6千人」という実数。その規模感は、スタートの光景を見れば分かる。「3万6千人」って言うなら、その規模を見せてくれ。
東京マラソンのスタートは、この密度が20〜30分続いて初めて成立する人数。
じゃあ国会前デモで、その規模どこにあるの？ https://t.co/OX3Jfk4rjH pic.twitter.com/l0k9dHr5Lu
36000人は今年の東京マラソンとほぼ同じ人数ですよね。この動画に見える都庁前を走る群衆は同じ密度で都庁裏の新宿中央公園まで連なってますから、議事堂前の見た感じでは多くても5･6000人って所かも知れませんね pic.twitter.com/LUanRzRdT3— GOMETAL （@GOMETAL7070） April 19, 2026
跟民眾黨一樣⋯⋯— 股海航行靠剁手 （@hsgxxxxx） April 21, 2026
門議員がデモに油を注いじゃって一層コールも熱い中、— hanamaru （@maru55758079） April 19, 2026
共産党
谷川智行 さんは医療班で、
小池晃さんはシャボン玉班で
大活躍！
#小池晃#谷川智行
『NO WAR！憲法変えるな！4･19国会正門前大行動』（ #国会正門前大行動0419 #19日行動 #憲法改悪反対 ） pic.twitter.com/U9SYsNuJFL
「NO WAR！憲法変えるな！4･19国会正門前大行動」憲法改正反対デモ 生中継— ニコニコニュース （@nico_nico_news） April 19, 2026
▼ノーカット生中継https://t.co/KDDuQ56yzm#国会正門前大行動0419 #19日行動 https://t.co/3t2q8CY2RH
4・19国会正門前大行動 憲法改正反対デモが、中国共産党の機関紙である「人民日報」人民網（じんみんもう）で報道され、中国共産党のプロパガンダ（特定の思想や主義、政治的意図を広め、大衆の世論や行動を操作・誘導する宣伝活動）として利用された。… わかりやすい構図だ。 https://t.co/0JKfHqC5IZ— 松丸まこと 元足立区議会議員 （@seiryukai） April 20, 2026