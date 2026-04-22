3.6萬人上街反戰？網曬「馬拉松大賽空拍照」打臉日本共產黨

日本共產黨議員與中媒聲稱，上周末高達3.6萬人前往國會參加反戰遊行，不過事後被網友翻出其他類似人數的活動照打臉。（圖擷取自@kenkenken_98765、@JapanBanZaiLove 社群平台「X」，本報合成）

日本首相高市早苗上任後，推動一系列加強國家防衛能力的政策，引發中國政府強烈不滿，日本共產黨議員也為此多次在國會砲轟執政黨，還疑似在上周末動員支持者上街發起反戰遊行，並對外聲稱「高達3.6萬人」參與。對此，不少日本網友翻出其他與會人數相近的空拍照，打臉明顯「灌水」的說詞，消息引發各界議論。

綜合日媒報導，位於東京千代田區的日本國會議事堂正門前，19日聚集大批參加「NO WAR！不要修改憲法！」示威活動的民眾，本次活動由民間團體「不讓戰爭發生、不毀壞第9條！總動員行動實行委員會」和「反對修改第9條！全國市民行動」共同主辦。報導指出，主辦方聲稱，活動當天現場湧入約3萬6000人，並強調這些民眾都是為了向高市政權發起「反戰」、「不要碰憲法」等抗議而來。

請繼續往下閱讀...

然而，陸續有當天路過現場的日本網友，在社群分享他們看到的實際畫面，只見遊行隊伍目測僅百人左右且散落各處，負責交管的維安人員數量，也不似應對萬人以上遊行配置。還有日本網友透露，這場活動出現許多日本共產黨議員特意到場發表演說，以及積極在社群宣傳遊行動態，《人民日報》等多個中國官媒也不斷報導這場遊行，讓不少日本網友質疑，他們其實是這場活動的實際幕後主導者。

X平台名為「凄威拳拳」的日本網友，則翻出2016東京馬拉松大賽的空拍照，指出這場活動參加者剛好也是3萬6000人左右，這些選手一起站在起跑線近半小時，人數緊密程度明顯快要溢出畫面外，事後他把號稱有同樣人數的反戰遊行照片進行對比，出現壓到性的人數差距，讓他非常質疑主辦方的說詞。另有網友拍到，活動主持人站在台上高喊說，主辦方只用了3個人，就算出現場總人數破3萬6000人。

相關畫面目前在多個社群平台引發日本與外國網友議論，「那天現場網路超流暢」、「勉強說有3600人我還能相信」、「既然要誇大其詞，那不如直接說10億人，那樣更有意思」、「常看棒球比賽的話，完全能一眼看出來現場人數根本坐不滿1/4的球場」、「老實說，419當天大家都在關注東京中山競馬場的皐月賞，根本沒人在乎日共領導的反戰遊行」。另有台灣網友吐槽，台灣今年3月曾出現過類似情況。

相關新聞請見：

空拍照曝光！民眾黨喊凱道3萬人 四叉貓揭實際人數

凱道湧8萬人挺柯文哲？四叉貓分析民眾黨「乘十」算法

日本在與那國島部署飛彈 中國外交部跳腳喊「威脅地區和平」

逾10萬人線上挺柯文哲？徐小花︰民眾黨YT直播觀眾「1450+1人」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法