日本在與那國島部署飛彈 中國外交部跳腳喊「威脅地區和平」

中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

日本為加強離島防衛，計畫在距離台灣約110公里的沖繩縣與那國島，部署防空飛彈部隊，目前已獲得地方政府同意，預計2030年度完成部署。對此，中國外交部在今（15）日在記者會痛批，日方打著「防禦」與「反擊」幌子，在中國沿岸部署進攻性武器裝備，遠超自衛和專守防衛的範圍，怒轟日方此舉「威脅地區和平」。

綜合日媒報導，與那國町町長上地常夫本月13日會見防衛大臣小泉進次郎，期間談到防衛省在與那國島部署飛彈的計畫，他向小泉進次郎表示「不會提出反對意見」，等於正式同意飛彈部署。上地常夫提到，已和町民廣泛交換意見，認定飛彈屬於防禦性、以攔截為目的的裝備，不過有部分居民仍持反對意見，因此他也要求防衛省持續提供充分且細緻的說明，若未來有追加部署計畫，地方政府將會審慎評估。

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中國外交部發言人郭嘉昆在今日例行記者會中表示，中方對此事動向「高度關注」，還控訴在日本極右翼勢力的推動下，日方安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變。郭嘉昆認為，日方在毗鄰中國有關地區加強飛彈等一系列進攻性武器裝備部署，對外打著「防禦」、「反擊」等名義，實際上是要打造軍事對抗的前沿要塞。

郭嘉昆痛斥，日方威脅地區和平穩定，也是對日方自詡「和平國家」的諷刺，並強調日本國內有很多反對聲浪，「與那國島當地居民基於慘痛的歷史記憶，普遍擔憂被裹挾捲入戰爭，引火焚身成為炮灰。當年日本軍國主義勢力發動侵略戰爭，不僅給世界帶來深重災難，也給日本人民帶來慘禍。背離民意、搞軍事擴張，只會重蹈覆轍。」

郭嘉昆聲稱，中方會持續敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾、謹言慎行。郭嘉昆還向各國喊話，「國際社會必須高度警惕，堅決遏制日本加速『再軍事化』和『新型軍國主義』成勢。」

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