日本擬以國賓邀小馬可仕訪日 布局新版「自由開放印太」戰略

日本擬於5月下旬邀請菲律賓總統小馬可仕以國賓身分訪日。（彭博）

日本擬於5月下旬邀請菲律賓總統小馬可仕以國賓身分訪日。日菲兩國簽訂的「相互准入協定」（RAA）在去年生效，雙方升級為「準同盟」關係，再加上菲律賓今年擔任東南亞國協（ASEAN）的輪值主席國，對於高市政府布局新版「自由且開放印太」（FOIP）戰略具有極重要地位。

另外，高市早苗首相本人也預定於4月底到5月初的黃金週長假走訪越南和澳洲，不過最終是否成行，將視中東局勢的緊張程度而定。讀賣新聞報導，日本政府將越澳兩國定位為「印太地區的重要夥伴國」，高市並考慮在此次出訪期間提出首相的新FOIP構想，包括強化經濟基礎、透過課題解決促進成長、安全保障合作等3大核心。

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日本多家媒體報導，日本政府正協調以國賓身分邀請小馬可仕訪日，訪日期間預計將出席德仁天皇皇后兩陛下主辦的宮中晚宴，並與高市早苗舉行首腦會談。會談中預計將就高市政府外交方針的核心之一「自由且開放的印太」的深化等議題進行討論。

日本今年2月原本邀請阿拉伯聯合大公國（UAE）總統穆罕默德以國賓身分訪日，但因中東局勢惡化而延期，小馬可仕若成行，將是自去年3月巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以來的首次。今年是日菲邦交正常化70周年，此次邀訪主要為加強兩國關係。

事實上，日菲兩國近年關係增溫，日菲RAA在去年生效，日本自衛隊今年派出1400人正式參與美菲「肩並肩」軍演，兩國的防務關係升級。菲國位於南海前線，同時在地理上與台灣形成戰略縱深，日本強化與菲國的安全合作，等同於在第一島鏈南端建立支點，與台海周邊形成南北呼應的態勢。這不僅是對中國海洋擴張的牽制，也是在為潛在台海情境預做布局。

另一方面，日本鬆綁武器出口，菲國對日本中古護衛艦和中程反艦飛彈極具興趣，這對於高市政府透過裝備合作加強區域安全合作具有正面意義，日本將以此與盟國和志同道合國家建立軍事體系的「共通化」，提升聯合作戰與嚇阻能力。

高市政府日前宣布對東南亞提供100億美元金融支援，協助維持原油與醫療相關產品供應。高市早苗首相本人也預定利用5月長假走訪越南和澳洲，在面臨中國軍事擴張的威脅下，日本透過金援降低東南亞國家對中國的依賴，並以高層互訪加強與菲越澳的關係。這也顯示高市政府正試圖以日本為核心，主動強化與印太前線國家的連結。

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