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    香港「珍妮曲奇」鍾愛尖沙咀 重金購新店需賣5.4萬盒回本

    2026/04/22 14:48 即時新聞／綜合報導
    香港知名伴手禮珍妮曲奇（Jenny Bakery）位於上環的店舖。（擷取自官網）

    香港知名伴手禮珍妮曲奇（Jenny Bakery）位於上環的店舖。（擷取自官網）

    香港排隊名店珍妮曲奇小熊餅乾（Jenny Bakery），是台灣人到香港愛買的伴手禮之一，其創辦人楊賜梅及相關人士日前斥資港幣810萬（約新台幣3300萬）購入尖沙咀美麗都大廈商場內的1個店鋪，以該店招牌餅乾每盒約150港幣（約新台幣610元）計算，相當於需賣出5萬4000盒才能回本。

    綜合港媒報導，資料顯示，楊賜梅等購入的物業為美麗都大廈地下22號舖，位於商場內，建築面積約400平方呎（約11坪），該物業現由西裝店租用，原本開價港幣1400萬（約新台幣5700萬），最終以810萬元成交，幾乎打6折。

    資料顯示，新登記買家為熙樂有限公司（ASIAN LUCKY LIMITED），其股東及董事包括珍妮曲奇創辦人楊賜梅及其相關人士，這次是該家族於美麗都大廈購入第3個商舖。

    楊賜梅及相關人士過去也曾買店舖自用或投資，如2012年斥資港幣約2230萬（約新台幣9400萬），購入尖沙咀美麗都大廈地下舖位用於售賣餅乾；另於2013年以港幣3380萬（約新台幣1.4億）購入中環永和街15號地下及地庫，亦屬自用。

    珍妮曲奇在今年農曆新年期間，有不少遊客慕名前往，每天排隊至少1小時。珍妮曲奇還為此公告，每人每天限1次購買，每次最多買5盒。

    Jenny Bakery因廣受遊客歡迎，出現許多仿冒品，老闆楊賜梅曾跨海來台教學，希望台灣遊客不要買到假貨。（中央社資料照）

    Jenny Bakery因廣受遊客歡迎，出現許多仿冒品，老闆楊賜梅曾跨海來台教學，希望台灣遊客不要買到假貨。（中央社資料照）

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