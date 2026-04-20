美路易斯安那州槍擊案8童身亡 狠父犯案前才曬與女兒出遊照

美國路易斯安那州19日發生大規模槍擊事件，槍手艾爾金（圖中成年男性）是7名死者的父親。圖為2週前艾爾金與他的7個孩子合影。（圖擷自Shamar Elkins臉書）

美國路易斯安那州19日發生大規模槍擊事件，造成8名兒童喪生。媒體報導，槍擊案疑與家庭糾紛有關，凶嫌是7名死者的父親，案發前數小時，他才剛發布了1張與女兒出遊的照片。

路易斯安那州第3大城希夫波特（Shreveport）警察局發言人19日證實，受害者年齡約3歲至11歲，當中7人陳屍屋內，另1人試圖自屋頂逃生時遭槍殺，案件共10人遭到槍擊。

請繼續往下閱讀...

紐約郵報（New York Post）報導，31歲的艾爾金（Shamar Elkins）是美國陸軍退伍軍人。當局證實，19日清晨6時許，艾爾金在希夫波特共3處地點犯下慘絕人寰的槍擊案。

19日記者會中，希夫波特警方公布了8名受害兒童的姓名與年齡，讓在場人士紛紛倒抽一口氣。3歲的傑拉（Jayla Elkins）、5歲的謝拉（Shayla Elkins）、6歲的凱拉（Kayla Pugh）、7歲的萊拉（Layla Pugh）、10歲的馬克頓（Markaydon Pugh）、11歲的薩利亞（Sariahh Snow）、6歲的赫達里恩（Khedarrion Snow）和5歲的布雷倫（Braylon Snow）。其中7人是兄弟姊妹，1人是他們的表親。

此外，艾爾金還槍殺了2名成年女性，2人分別是前述7名死亡兒童的母親，2人目前情況都相當危急。

警方稱，艾爾金犯案後遭到當地警方追捕，當他駕車進入鄰近的博西爾市（Bossier City）時，被員警開槍射殺。

報導指出，艾爾金18日在社群媒體臉書上發布了1張大女兒的照片，距離案發時間僅數小時，照片中女孩正吃著漢堡；2週前，艾爾金分享了1張他與7個孩子合影的照片，稱他們是「我的孩子們」，並描述了帶他們去教堂參加復活節禮拜的情景。

艾爾金本月9日發布的另一則臉書貼文中，則暗示了自己有心理健康問題，並祈求上帝「守護他的心靈」。他說，「當消極情緒出現時，請提醒我，奉耶穌的名，這不屬於我。」

路易斯安那地方電視台KTBS報導，2019年3月，艾爾金在服役期滿3年後，因非法使用武器、在校園內攜帶槍支等罪名被捕。當時他在距離希夫波特1所高中不足100公尺處，向1輛汽車開了5槍。2019年10月，艾爾金承認非法持有武器，被判刑18個月並獲緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法