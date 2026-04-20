中國製行動電源在美釀1死、飛機火災 展開第2次召回

中國製行動電源在美造成1名老婦死亡、飛機火災，展開第2次召回。（圖擷自CPSC官網）

美國紐約手機配件商Casely委託中國生產的行動電源「Casely Power Pods 5000mAh」，去年已因有起火風險展開召回，孰料後來又傳出1名老婦死亡、飛機火災，美國消費品安全委員會（CPSC）16日宣布第2次召回。

據《福斯新聞》報導，這款中國製行動電源型號為E33A，2022年3月至2024年9月期間在Casely購物網、亞馬遜和其他網購平台販售，去年4月召回42萬9200台時，已收到51起過熱、膨脹、起火通報，造成6人輕微燒傷。

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不過，在首次召回之後，又有28起消費者回報過熱、膨脹或起火，其中包括2024年8月紐澤西州75歲老婦將E33A放在腿上為手機充電時，突然起火爆炸造成她全身二度、三度燒傷，她在第1次召回時並未列入個案，後續傳出傷重過世。

今年2月，1名47歲女子在飛機上使用E33A為手機充電，孰料起火爆炸並造成她一度燒傷。為此，CPSC再度展開召回，並呼籲民眾立即停止使用這款行動電源。

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