日本大阪列車驚傳旅客行動電源起火 3萬人受誤點影響

日本大阪列車驚傳旅客行動電源起火 3萬人受誤點影響2026/04/19 15:15 即時新聞／綜合報導
日本大阪地鐵列車有旅客的行動電源起火．後續誤點影響到3萬人。（圖擷自「@Springokey436」X帳號）
日本大阪府大阪市浪速區大阪地鐵御堂筋線大國町車站，今（19日）中午11時45分許有1輛列車驚傳旅客的行動電源起火，導致車上民眾驚慌疏散，並且後續誤點影響到3萬人左右。
綜合日媒報導，這輛列車當時停在大國町站，但1名旅客放在包包內的行動電源不知為何竄出火苗，從社群平台瘋傳的影片可以看到白煙瀰漫在車廂內，許多民眾摀住口鼻下車，還有人試圖用腳踩滅火勢，但顯然沒有太多作用。
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大阪地鐵表示，行動電源火災並未蔓延，也沒有造成人員受傷，事發後御堂筋線全面停駛約半小時，直到中午12時15分才恢復運作，一共有21輛列車延誤。
相關影片請見：
【続報】御堂筋線・大国町駅の車内でモバイルバッテリーが激しく発火！— 令和速報 （@Springokey436） April 19, 2026
床に落ちたバッテリーが炎を上げ、乗客の男性が必死に足で踏み消そうとする中、白煙が車内に広がる。幸い負傷者はなし。 https://t.co/ui9eYD615v pic.twitter.com/JKKat6eEYB
カバンから火を噴くとか、想像しただけでエグすぎる。— ゴン太???? （@gorilla_buzz7） April 19, 2026
大国町駅のモバイルバッテリー発火、他人事じゃない。もし自分のせいで3万人の足を止めたら…と考えただけで血の気が引く。
故意じゃないから損害賠償は起きないらしいけど隣の客に怪我をさせればガッツリ個人責任だ。 pic.twitter.com/mkn7WYQlvA