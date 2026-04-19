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    首頁 > 國際

    日本大阪列車驚傳旅客行動電源起火 3萬人受誤點影響

    2026/04/19 15:15 即時新聞／綜合報導
    日本大阪地鐵列車有旅客的行動電源起火．後續誤點影響到3萬人。（圖擷自「@Springokey436」X帳號）

    日本大阪地鐵列車有旅客的行動電源起火．後續誤點影響到3萬人。（圖擷自「@Springokey436」X帳號）

    日本大阪府大阪市浪速區大阪地鐵御堂筋線大國町車站，今（19日）中午11時45分許有1輛列車驚傳旅客的行動電源起火，導致車上民眾驚慌疏散，並且後續誤點影響到3萬人左右。

    綜合日媒報導，這輛列車當時停在大國町站，但1名旅客放在包包內的行動電源不知為何竄出火苗，從社群平台瘋傳的影片可以看到白煙瀰漫在車廂內，許多民眾摀住口鼻下車，還有人試圖用腳踩滅火勢，但顯然沒有太多作用。

    大阪地鐵表示，行動電源火災並未蔓延，也沒有造成人員受傷，事發後御堂筋線全面停駛約半小時，直到中午12時15分才恢復運作，一共有21輛列車延誤。

    相關影片請見：

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