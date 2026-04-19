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    首頁 > 國際

    伊莉莎白二世官方傳記確定出版 女歷史學家執筆

    2026/04/19 15:25 中央社
    英國王室今天表示，歷史學家凱依將為在位70年、於2022年9月辭世的女王伊莉莎白二世撰寫官方傳記。（法新社檔案照）

    英國王室今天表示，歷史學家凱依將為在位70年、於2022年9月辭世的女王伊莉莎白二世撰寫官方傳記。（法新社檔案照）

    英國王室今天表示，歷史學家凱依（Anna Keay）將為在位70年、於2022年9月辭世的女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）撰寫官方傳記。

    法新社報導，根據英國媒體消息，英王查爾斯三世（King Charles III）本就屬意由女性來撰寫他母親權威性的生平記述。

    凱依以記述1649至1660年間英國史上唯一共和時期的歷史作品聞名，她表示獲此重任是「莫大的榮幸」。

    白金漢宮（Buckingham Palace）聲明指出，凱依將獲准查閱女王在王室檔案館內保存的個人及公務文件。宮方還補充，凱依也可以訪談王室成員、女王生前摯友以及宮廷工作人員。

    凱依形容伊麗莎白二世是一位「非凡的女性，一生橫跨劇變的世紀」。她表示：「我衷心感謝國王陛下的信任，將這項責任交付給我，並允許我查閱女王的文件。我將竭盡所能，忠實呈現她的一生與貢獻。」

    官方王室傳記有時會揭露主人翁生前不為人知的細節。例如傳記作家蕭克勞斯（William Shawcross）撰寫女王母親、伊莉莎白王太后的官方傳記時，便曾揭露她於60多歲時罹患大腸癌，所幸經治療康復。

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