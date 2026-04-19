旅日注意！日本仙台市中心 驚見「熊出沒」

日本宮城縣仙台市青葉區木町通一帶，從昨（18）日深夜至今（19）日凌晨接連傳出多起熊出沒的目擊通報。（圖擷取自「tbc東北放送」YouTube）

日本宮城縣仙台市今（19）日驚傳市中心有一頭熊出沒，導致現場一片騷動。地方政府表示，這頭熊出現在鄰近縣政府大樓附近的住宅區，目前躲在一處公寓內部，警方與獵友會獲報後，已趕往現場設置捕獸箱誘捕，同時呼籲附近居民暫時不要外出，以確保安全。

綜合日媒報導，根據警方透露，這起熊闖入市區事件發生在仙台市青葉區木町通仙台市青葉區木町通的住宅區，當地距離宮城縣政府僅約1公里，為公寓與辦公大樓林立的地區。警方表示，自昨（18）日深夜至今日凌晨，就接連傳出多起熊出沒的目擊通報，直到今日上午5點20分左右，才在當地一處公寓用地發現熊的身影。

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警方描述，這頭熊體長約1.5公尺，被發現時躲在公寓用地的樹下，由於牠躲避地點屬於住宅區，獵人無法依法進行「緊急射殺」，經過評估後，在上午10點委託相關單位載運捕獸箱到現場，目前正在嘗試將熊誘捕入內。

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