為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗讓步開放荷姆茲海峽！葉耀元揭川普「超賊」套路

    2026/04/18 11:28 即時新聞／綜合報導
    衛星影像顯示4月17日荷姆茲海峽的船隻動態。（路透）

    衛星影像顯示4月17日荷姆茲海峽的船隻動態。（路透）

    伊朗17日宣布，鑑於黎巴嫩與以色列停火已經生效並初步維持，決定在停火期間開放荷姆茲海峽商業航運，此舉立刻促使國際油價大跌，美國總統川普對達成協議表達歡迎，還稱伊朗同意移除濃縮鈾。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，其實伊朗說開放的條件是「美國同意伊朗開出的所有停戰條件」。不過有趣的是，多數人都不把但書看在眼裡，而直接認知伊朗打算開放了。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文分析，伊朗其實沒有什麼錢可以繼續打這場戰爭，而且美國對伊朗政權人士的定點打擊、海外財富封鎖、封鎖伊朗港口，讓伊朗的經濟命脈「石油出口」完全被凍結等，都讓現在的政權沒有什麼轉圜餘地，故這次伊朗雖然還是很嘴硬，不過行為上卻開始默許荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的開放。

    葉耀元笑說，「川普也是蠻賊的，在伊朗官方發布任何消息之前就先發佈，讓伊朗騎虎難下，還可以先刺激油市跟股市。接著就來看看在接下來的談判中伊朗會退到什麼程度了」。

    另，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週五直言，如果港口持續遭到封鎖，荷姆茲海峽將不會保持開放。他也強調，海峽是否開放或關閉，將由戰場局勢決定，而不是由社群媒體決定。海峽的通行將遵循「指定路線」，並需獲得「伊朗的授權」。

    相關新聞請見︰

    伊朗批川普說謊稱7項說法全都錯 若持續封港將關閉荷姆茲海峽

    伊朗讓步 開放荷姆茲海峽

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播