伊朗讓步開放荷姆茲海峽！葉耀元揭川普「超賊」套路

衛星影像顯示4月17日荷姆茲海峽的船隻動態。（路透）

伊朗17日宣布，鑑於黎巴嫩與以色列停火已經生效並初步維持，決定在停火期間開放荷姆茲海峽商業航運，此舉立刻促使國際油價大跌，美國總統川普對達成協議表達歡迎，還稱伊朗同意移除濃縮鈾。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，其實伊朗說開放的條件是「美國同意伊朗開出的所有停戰條件」。不過有趣的是，多數人都不把但書看在眼裡，而直接認知伊朗打算開放了。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文分析，伊朗其實沒有什麼錢可以繼續打這場戰爭，而且美國對伊朗政權人士的定點打擊、海外財富封鎖、封鎖伊朗港口，讓伊朗的經濟命脈「石油出口」完全被凍結等，都讓現在的政權沒有什麼轉圜餘地，故這次伊朗雖然還是很嘴硬，不過行為上卻開始默許荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的開放。

請繼續往下閱讀...

葉耀元笑說，「川普也是蠻賊的，在伊朗官方發布任何消息之前就先發佈，讓伊朗騎虎難下，還可以先刺激油市跟股市。接著就來看看在接下來的談判中伊朗會退到什麼程度了」。

另，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週五直言，如果港口持續遭到封鎖，荷姆茲海峽將不會保持開放。他也強調，海峽是否開放或關閉，將由戰場局勢決定，而不是由社群媒體決定。海峽的通行將遵循「指定路線」，並需獲得「伊朗的授權」。

相關新聞請見︰

伊朗批川普說謊稱7項說法全都錯 若持續封港將關閉荷姆茲海峽

伊朗讓步 開放荷姆茲海峽

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法